PC portables et smartphones : près de 600 euros de réduction sur une sélection de produits ASUS pour Noël

À l’occasion de la période de Noël, ASUS propose des promotions sur de nombreux produits high-tech qui peuvent aller jusqu’à près de 600 euros de réduction. Il ne faudra pas trop tarder pour en profiter puisque ces offres se terminent le mercredi 22 décembre 2021.

Les produits high-tech seront sûrement les stars des prochaines fêtes de fin d’année. À quelques jours du réveillon de Noël, il est encore possible de faire de bonnes affaires sur ce type de produits. D’ailleurs, ASUS vous permet d’avoir un PC portable ou un smartphone à prix réduits.

Parmi la sélection que vous trouverez ci-dessous, certains produits en provenance du site du constructeur ou issus de revendeurs comme la Fnac, Amazon, Electro Dépôt, Cdiscount et Top Achat peuvent bénéficier de remises allant jusqu’à 33%. Mais pour cela, il faudra en profiter avant le 22 décembre prochain.

ASUS ZenBook 13 OLED avec 150 euros de réduction

Ce PC ultra-portable du constructeur a la particularité de posséder un superbe écran OLED de 13,3 pouces. Hormis l’écran OLED, on retrouve également une mémoire vive de 8 Go de RAM, un SSD de 256 Go, le système d’exploitation Windows 10 (avec la possibilité de migrer vers le nouveau Windows 11) et un processeur Intel Core i5. Vendu en temps normal à 849,99 euros, le laptop passe à 699,99 euros sur le site de la Fnac grâce à une remise immédiate de 150 euros.

ASUS ZenBook Duo avec 600 euros de réduction

Si vous cherchez un PC portable très haut-de-gamme pour un usage de type multimédia ou professionnel, il y a le ZenBook Duo (UX482) qui est équipé d’un écran de 14 pouces avec une résolution en Full HD de 1920 x 1080 pixels, d’un processeur Intel Core i7 cadencé à 4.7 GHz, d’une grande mémoire vive de 16 Go de RAM, d’un stockage interne de 512 Go en SSD. Affiché au prix conseillé de 1799 euros, cet excellent PC portable voit son tarif chuter à 1199,99 euros chez Amazon par l’intermédiaire d’une belle réduction de près de 600 euros.

ASUS ZenBook Flip S avec 500 euros de réduction

Cet autre PC portable très-haut-gamme embarque un écran OLED de 13,3 pouces avec une résolution impressionnante de 3840 x 2160 pixels, le composant 3D Iris Xe (idéal pour le gaming), une RAM de 16 Go, un SSD de 512 Go et un processeur Intel Core i7. Habituellement vendu sous les 1800 euros, le ZenBook Flip S est en ce moment à 1299,99 euros chez Amazon, soit 500 euros d’économies.

ASUS ZenFone 8 Flip avec 250 euros de réduction

Ce smartphone compatible avec la 5G dispose d’un écran Super AMOLED de 6,7 pouces avec une définition en Full HD+ de 2400 x 1080 pixels, d’un processeur Qualcomm Snapdragon 888, d’une mémoire vive de 8 Go de RAM, d’un espace de stockage de 256 Go (extensible jusqu’à 2 To), d’une batterie de 5000 mAh et du système d’exploitation mobile Android 11. Pour la photo, on retrouve notamment un triple capteur principal de 64 + 12 + 8 MP. L’enseigne Electro Dépôt vend le Zenfone 8 Flip à 549,98 euros au lieu de 799 euros.

ASUS Zenfone 8 avec 200 euros de réduction

Ce smartphone à moins de 500 euros (en prenant en compte une réduction de 200 euros), proposé par le store Accessoires ASUS, est doté d’un processeur Qualcomm Snapdragon 888, d’un écran AMOLED de 5,9 pouces Full HD+ (2400 x 1080), d’une mémoire vive de 8 Go de RAM, d’un stockage de 128 Go et d’une batterie de 4000 mAh. Côté photo, le double capteur principal 64 + 12 MP est essentiellement de la partie.

ASUS Gaming TUF506 avec 348 euros de réduction

Passons à l’univers du Gaming avec ce modèle TUF506. Le PC portable signé ASUS a l’avantage d’être équipé de la carte graphique NVIDIA GeForce GTX 1650. À part la carte graphique, le laptop en question embarque un bel écran à rétro-éclairage par LED de 15,6 pouces avec une résolution en Full HD de 1920 x 1080 pixels, un processeur Intel Core i5 de 10ème génération, une mémoire vive de 16 Go de RAM et un espace de stockage de 512 Go en SSD. Si vous êtes intéressés, Cdiscount propose le PC portable à 799,99 euros au lieu de 1147,60 euros.

ROG Zephyrus GA401IV 14” avec 300 euros de réduction

Restons dans le monde du Gaming avec cet impressionnant PC composé notamment de 16 Go de RAM, de 1 To de stockage en SSD et d’une carte graphique NVIDIA GeForce GTX 2060 Max-Q. L’écran antireflet de 14 pouces dispose d’un taux de rafraichissement à 120 Hz, du format 16:9, d’une luminosité de 300 cd/m² et d’un rapport de contraste 1000:1. Grâce à une réduction de 300 euros, le prix du ROG Zephyrus GA401IV passe de 1699,99 euros à 1399,99 euros sur l’e-store ASUS.

ASUS Vivobook Pro (S3400) avec 270 euros de réduction

Idéal pour la bureautique ou pour le jeu, ce Vivobook Pro a de très beaux atouts comme son écran 14″ OLED (2880 x 1800 pixels), son processeur Intel Core i5, ses 8 Go de RAM, son stockage SSD de 512 Go, son chipset Intel Iris Xe Graphics, son système d'exploitation Windows 10 et son support NumPad. Pour la connectique, on retrouve essentiellement un port microSD, deux ports USB 2.0, un port HDMI et une prise combo casque/microphone. Sur Cdiscount, il est vendu à 729,99 euros grâce à une remise immédiate de 270 euros.

ASUS Vivobook Pro 16X (N7600) avec 200 euros de réduction

Pour les créatifs, voici le Vivobook Pro 16X. Cette version haut-de-gamme du constructeur ASUS est un PC portable qui possède surtout une dalle NanoEdge 2.5K OLED de 16 pouces, un processeur Intel H Series de 11ème génération et une carte graphique NVIDIA GeForce RTX 3050. Tournant sous le système Windows 10, le laptop dispose aussi également d’une mémoire vive de 16 Go de RAM, d’un espace de stockage de 1 To en SSD et du chipset Intel Iris Xe Graphics. Son prix ? 1599,95 euros sur le site de Top Achat, par le biais d’une réduction de 200 euros.

ASUS Vivobook 14 (E410) avec NumPad avec 30 euros de réduction

Pour une utilisation 100% bureautique, cet ultra-portable Vivobook 14 NumPad est composé d’un écran LCD de 14 pouces avec une résolution en Full HD, du processeur Intel Pentium Silver N5030, du chipset Intel UHD Graphics 605, de 4 Go de RAM, de 128 Go d’espace de stockage en SSD. Fourni avec un sac de transport et une souris filaire, ce modèle de la gamme Vivobook est au prix de 399,95 euros au lieu de 429,99 euros sur le site e-commerce Top Achat.

Cet article a été rédigé en partenariat avec ASUS.