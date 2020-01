Achetez et utilisez vos titres de transport RATP depuis l’application SNCF sur Android

SNCF va mettre à jour son application pour smartphone en y incluant un ensemble de services destinés aux usagers des transports en commun franciliens. Ceux-ci pourront désormais acheter des billets pour les lignes gérées par la RATP et valider leur titre de transport avec leur smartphone. Seule contrainte : le mobile doit être compatible NFC.

La dématérialisation se poursuit à la SNCF et la RATP. Après avoir virtualisé les billets de train grande ligne, la SNCF étend cette transition aux transports publics franciliens. En effet, il sera bientôt possible d’acheter des billets depuis l’application Assistant SNCF disponible sur Android. Toutes les lignes gérées par la régie francilienne sont prises en charge. Nous y retrouvons bien sûr les métros, les trams et les bus, sans oublier les RER accessibles avec un Ticket T+. Notez que les tickets pour les Orlybus et Roissybus sont également pris en charge.

Les billets à l’unité (ou en carnet) ne sont pas les seuls titres de transport concernés, puisque les forfaits Navigo le sont également. Attention, seuls les forfaits hebdomadaires et mensuels sont proposés dans l’application. Le forfait Navigo annuel n’est pas concerné. Mais il serait logique qu’il le soit prochainement. Grâce à l’intégration des titres de transport RATP, l’application SNCF est désormais la plus complète dans sa catégorie, puisqu’elle permettait déjà d’acheter et de valider un titre SNCF (sauf TER), de commander un VTC, de trouver un covoiturage ou de louer une trottinette électrique.

Achat et validation à partir du smartphone

L’achat n’est pas la seule nouveauté apportée à l’application en lien avec la RATP. L’Assistant SNCF permet également de valider les titres de transport virtuels à partir d’un smartphone. Seul prérequis pour que cela fonctionne : le téléphone doit être équipé d’une puce NFC (ce qui est aujourd’hui le cas de la très grande majorité des modèles milieu de gamme et de tous les flagships). Pour cela, il suffit de présenter le dos du téléphone à l’emplacement des cartes Navigo aux portes d’accès et le tour est joué. Selon la SNCF, la validation ne nécessite pas que l’application soit ouverte en arrière-plan. Et, mieux encore, la validation fonctionnerait même si le téléphone est déchargé ou éteint. Tous les modèles de smartphone ne seraient cependant pas compatibles, mais la régie ne précise pas lesquels.

Quelques restrictions supplémentaires sont à attendre sur certains smartphones. Les cartes SIM de tous les opérateurs ne seraient pas compatibles (au moins dans un premier temps) et une extension supplémentaire est parfois à installer (comme celle de Wizway, préinstallée sur les smartphones compatibles NFC de Samsung depuis le début de l’année 2019). Enfin, petite information pour les clients d’Apple : ils ne sont pas concernés, tout simplement. Apple refusant à toute entreprise de contourner Apple Pay, l’achat de titres de transport ou de forfaits y est désactivé. La validation des titres pourrait y arriver, mais pas dans un premier temps.

Source : Le Figaro