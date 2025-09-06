Pas de titane pour l’iPhone 17 Pro, pourquoi ce choix d’Apple ?

L'iPhone 17 Pro serait privé de titane, Apple revenant à une combinaison mêlant aluminium et verre ? Mais pour quelles raisons ?

Depuis plusieurs mois, on prête à Apple l'intention d'abandonner le design en titane pour les iPhone 17 Pro. Pourtant, il y a deux ans, ce matériau constituait l'un des arguments de vente principaux des iPhone 15 Pro. Samsung s'est même senti obligé de suivre la tendance et d'adopter à son tour le titane pour ses Galaxy S24 Ultra et Galaxy S25 Ultra. Mais il semble que la marque à la pomme a déjà changé d'avis.

Dans un article pour Bloomberg, Mark Gurman, l'une des sources les plus fiables quand il s'agit des nouveautés d'Apple, confirme que “l'iPhone 17 Pro et le Pro Max seront dotés de nouveaux dos”. Sans parler directement de suppression du titane, il évoque “une nouvelle zone de découpe sur les deux tiers inférieurs du téléphone qui sert également de zone de chargement sans fil”. Cela correspond aux fuites précédentes qui prétendent que le panneau arrière des iPhone 17 Pro devrait être constitué d'aluminium et de verre.

Un iPhone 17 Pro sans titane ?

Pourquoi un tel retour en arrière ? En troquant le titane pour l'aluminium, Apple pourrait réduire la quantité de verre utilisé pour la conception de ses appareils. Cette stratégie pourrait permettre de réduire le poids des iPhone 17 Pro, et ce, même si le titane est plus léger que l'aluminium. En effet, Apple a recours à une faible quantité de titane sur ses mobiles, ce qui l'oblige à compenser avec l'intégration de plus de verre. La firme utiliserait donc plus d'aluminium que de titane, mais équilibrerait en réduisant le verre.

Apple assurait que le titane offrait une meilleure durabilité à ses iPhone, on se demande donc comment l'entreprise va justifier son abandon. La marque prépare peut-être une transition de design d'envergure à venir dès 2027. Pour les 20 ans de l'iPhone, elle souhaiterait frapper fort en lançant un iPhone dont le châssis est constitué entièrement de verre. Une caméra frontale sous l’écran permettrait aussi de supprimer le Dynamic Island pour laisser tout l'espace à l'affichage. Une telle technologie serait testée en 2026 avec l'iPhone Fold, le premier appareil pliable d'Apple.