Panne massive chez Orange, Horizon Forbidden West en fuite, c’est le récap’ de la semaine

Les abonnés Orange victimes d’un bug de l’opérateur, la version PS4 d’Horizon Forbidden West déjà dévoilée, des applications iOS et Android tentent de vous arnaquer, c’est le récap’ de la semaine.

Qui dit nouveau week-end, dit nouveau récap’ ! Cette semaine, alors que les clients Orange rencontraient des difficultés pour accéder aux services de l’opérateur, le jeu Horizon Forbidden West voyait sa version PS4 fuiter sur la toile. Un développeur met en garde contre deux applications iOS et Android très populaires qui s’avèrent être des arnaques, et le propriétaire d’une Tesla Model 3 transforme son véhicule électrique en ferme de minage. On fait le point sur les news à ne pas louper !

Les abonnés Orange privés des services de l'opérateur

Ce jeudi, les abonnés Orange ont eu la mauvaise surprise de constater qu’ils ne pouvaient accéder à certains services de l’opérateur. Sur le site DownDector, les plaintes n’ont cessé de se multiplier tout au long de la journée, les clients Orange n’arrivant pas à se connecter à leur boîte mail ou étant victimes de décrochages de leur connexion ADSL. Orange a expliqué que cette panne était due à un incident sur les serveurs de l’opérateur et les services ont finalement été rétablis dans la nuit du jeudi 13 au vendredi 14 janvier.

Horizon Forbidden West en fuite un mois avant son lancement

À seulement quelques semaines du lancement d’Horizon Forbidden West prévu pour le 18 février, certaines images de la version PS4 du jeu auraient déjà fuité sur le web. Comme le confirment nos confrères de VideoGamerChronicles, il s’agit bien d’une build quasiment définitive, au grand dam du studio Guerrilla Games. Même si les clichés ont été rapidement supprimés de Twitter, certains spoils pourraient encore s’y trouver.

Il mine des cryptomonnaies avec sa Tesla Model 3

En branchant sa Tesla Model 3 à un onduleur relié à son Mac mini M1, et en connectant des cartes graphiques à la batterie, Siraj Raval est parvenu à transformer son véhicule électrique en ferme de minage. Le jeune homme déclare “C'est un ordinateur avec des roues… Il est si simple de pirater cette voiture informatique”. Même si le propriétaire de la Tesla est parvenu à miner des cryptomonnaies, reste à savoir si le procédé est rentable : en effet, utiliser une voiture électrique use prématurément la batterie.

Deux applications arnaquent les utilisateurs iOS et Android

Le développeur Kosta Elftheriou a partagé sur son compte Twitter deux applications particulièrement populaires sur l’App Store et le Google Play Store qui arnaquent les utilisateurs. « FLY-GPS, PRIVATE PROXY » qui se fait passer un GPS et « AmpME – Speaker & Music Sync », vous réclament de payer 520 dollars par an pour des services qui n’existent pas. Ces deux applications comptent des milliers de faux avis sur les boutiques iOS et Android, mais prenez garde, ces deux applications sont bel et bien des escroqueries.

UltraRAM : une fusion qui devrait booster les performances de votre PC

Les chercheurs de l’université de Lancaster ont étudié la technologie de l’UltraRAM, qui fusionne les barrettes de RAM et le SSD. L’étude révèle que l’UltraRAM pourrait bientôt être accessible au grand public et devrait booster la puissance des PC des utilisateurs. Cette prochaine révolution sur PC devrait donc encourager les constructeurs à réfléchir autrement la construction de leurs ordinateurs. Reste à savoir si l’UltraRAM sera financièrement accessible à tous…

Nos tests de la semaine

Le smartphone pliable Oppo Find N nous a conquis

Même si le Find N ne sortira pas en France, nous nous sommes régalés à découvrir et tester ce premier smartphone pliable d’Oppo qui montre de quoi la marque chinoise est capable. Pour « seulement » 1300 euros dans sa meilleure configuration, le Find N est élégant et très agréable à utiliser, de par son format compact et la qualité de sa finition. On regrette que le Find N ne soit pas certifié IPX7 ou IPX8, mais on apprécie son lecteur d’empreinte digitale, ses options de couleurs, son écran AMOLED LTPO et la fluidité d’utilisation grâce au Snapdragon 888. Si la configuration photo et la charge rapide sont perfectibles, Oppo propose malgré tout un smartphone de qualité au prix plus agressif que la concurrence avec son Find N.

BMW iX : un nouveau SUV électrique séduisant

Même si BMW propose ici un modèle atypique et particulièrement imposant, il faut reconnaître que le BMW iX est confortable et que ses performances sont impressionnantes. La consommation reste élevée sur autoroute et on regrette que le coffre soit si petit, mais les nouvelles technologies apportées par le constructeur telles que son toit panoramique Sky Lounge ou son BMW Curved Display en font un véhicule particulièrement attrayant. Ce nouveau BMW iX devrait séduire amateurs de SUV électriques mais également ceux qui apprécieront son look de concept-car.

