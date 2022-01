Ces applications iOS et Android très populaires sont des arnaques, désinstallez-les rapidement !

L’App Store d’Apple et le Play Store de Google abritent certaines applications qui n’ont qu’un seul but : escroquer les utilisateurs. Un développeur a découvert deux nouvelles applications qui n’en veulent qu’à votre argent, désinstallez-les rapidement.

Sur son compte Twitter, le développeur Kosta Elftheriou a mis en lumière deux applications présentes sur l’App Store et le Google Play Store, mais il s’agit d’arnaques. Pourtant, celles-ci sont très populaires, et ont été téléchargées plusieurs centaines de milliers de fois et ont récolté de très bonnes notes.

La première application mise en cause est « FLY-GPS, PRIVATE PROXY », qui n’est autre qu’un GPS qui se veut respectueux de vos données personnelles. L’application promet d’usurper votre emplacement physique pour faire croire à votre téléphone que vous vous trouvez autre part. Cependant, d’après le développeur, l’application n’y parvient pas.

Pour fonctionner, l’application vous demande de payer 10 dollars par mois, soit 520 dollars par an. De plus, elle compte des centaines de faux avis sur l’App Store, et Apple aurait approuvé l’application pas moins de 5 fois sur sa boutique d’application. Pourtant, Apple a toujours déclaré que ses processus de vérifications d’applications étaient stricts, mais certaines applications parviennent toujours à passer au travers des mailles du filet. Chaque semaine, Apple recevrait 100 000 demandes de validation d’applications, et en approuverait environ 60 %.

Cette application rend ses développeurs millionnaires

Une autre application qui cherche à escroquer ses utilisateurs a également été repérée par Kosta Elftheriou. Il s’agit de « AmpME – Speaker & Music Sync », qui prétend pouvoir augmenter le volume de la musique que vous écoutez en la « synchronisant GRATUITEMENT avec tous les téléphones, enceintes Bluetooth, ordinateurs de bureau et ordinateurs portables de vos amis ».

Pourtant, l’application est loin d’être gratuite, puisque comme l’arnaque précédente, elle facture ses utilisateurs 10 dollars par semaine, soit 520 dollars par an. Pourtant, Apple avait annoncé plus tôt en 2021 bloquer les applications au prix irrationnellement élevé. L’application compterait également des milliers de faux avis sur l’App Store et le Play Store, au milieu desquels se cachent de véritables avis d’utilisateurs qui se sont fait arnaquer.

Depuis sa sortie en 2018, l’application aurait généré près de 13 millions de dollars de bénéfices, mais Apple et Google n’ont pour l’instant pris aucune mesure pour supprimer l’application de leur boutique. On ne peut donc que vous conseiller de ne pas installer ces deux applications.