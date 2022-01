Panne Orange : internet ADSL, boîte mail, les services de l’opérateur sont HS

Depuis ce jeudi matin, les abonnés Orange éprouvent certaines difficultés à se connecter à leur boite mail. Pour d'autres, c'est tout simplement leur ADSL qui a rendu l'âme. Pour l'instant, l'origine de cette panne reste inconnue et l'opérateur se contente sur Twitter d'inviter les utilisateurs à prendre contact avec Orange_conseil.

Mise à jour – 15h45

Après plusieurs tentatives, nous venons de réussir à contacter le service clientèle d'Orange. Si nous n'avons obtenu aucune information sur l'origine de la panne, l'opérateur nous a assurés que “le problème sera résolu d'ici la fin de la journée“. Patience, donc…

Article original – 14h48

Après la panne qui a frappé Mozilla Firefox ce mercredi 13 janvier 2022, c'est au tour des abonnés Orange de rencontrer des difficultés pour accéder à certains services de l'opérateur. Depuis 10h ce matin, les plaintes se multiplient sur le site DownDector, plateforme spécialisée dans le recensement des anomalies et pannes qui touchent les services les plus populaires.

D'après les premiers témoignages, de nombreux clients n'arrivent à se connecter à leur boite mail. “J'habite dans le Périgord. Mail Orange ne fonctionne, depuis ce matin. Cela dure depuis plusieurs heures déjà. Mon Gmail fonctionne toujours”, écrit un utilisateur sur DownDetector.

Orange n'a pas encore pris la parole sur cette panne

“Pas d'accès à la messagerie Orange depuis ce matin… Est-ce une panne générale et combien de temps encore peut-elle durer”, raconte un autre. “Merci @Orange @Sosh, plus accès à nos emails peux pas recevoir le travail à la maison pour ma fille. Le prof a tout envoyé et depuis ce matin, on attend encore. Panne de la boite mail Orange…”, dénonce une autre cliente, dépitée.

Pour d'autres utilisateurs, cette panne Orange touche également leur ADSL, certains expliquant que leur connexion fait le yoyo, avec de multiples décrochages justement. Pour l'instant, l'opérateur n'a pas effectué de déclaration officielle sur cette panne, se contentant d'inviter les clients mécontents sur Twitter à prendre contact avec @Orange_conseil. De fait et à l'heure où nous écrivons ces lignes, nous ne connaissons pas l'origine du problème, ni si un retour à la normale est prévu prochainement.

Et vous, éprouvez-vous des problèmes avec votre messagerie Orange ou votre réseau Internet ? Dites-le-nous dans les commentaires ! Pour rappel, la précédente panne importante Orange date d'octobre 2021. Les réseaux mobile et fixe étaient totalement hors-service.