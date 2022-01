On sait tout du Vivo X80 Pro+, Chrome et Edge victimes d’une fausse mise à jour, c’est le récap

Le Vivo X80 Pro+ se dévoile avant l'heure, un ransomware se cache dans les mises à jour de Chrome et de Edge, Un groupe achète un livre Dune hors de prix et ce n'était pas très utile, voici le récap de tout ce qui s'est passé ce lundi 17 janvier 2022.

Comme à l'accoutumée, l'heure du récapitulatif de la veille a sonné. La semaine démarre sur les chapeaux de roue, puisque toutes les informations concernant le futur X80 Pro circulent déjà. De leur côté, les navigateurs Chrome et Edge sont victimes d'une fausse mise à jour qui dissimule un malware, tandis qu'un collectif crypto dépense une fortune dans un livre dans l'objectif d'en partager le contenu… Sauf que ça ne sert à rien ! Allez, on est parti pour le récap du 17 janvier.

Spice DAO achète un livre Dune en pensant qu'il s'agit de l'unique exemplaire disponible

Le collectif crypto “Spice DAO” s'est fait avoir en beauté. En achetant un exemplaire du livre Dune d'Alejandro Jodorowsky, ses membres pensaient partager leur acquisition avec le monde entier et se voyaient même déjà en faire une série animée. Et la somme engagée est folle : ils ont tout de même dépensé la bagatelle de 2,6 millions d'euros dans l'ouvrage si précieux. Sauf que malgré sa rareté, ce livre n'a rien d'unique et que son contenu est déjà accessible sur la Toile. Comble de la malchance : ses détenteurs n'ont aucun droit sur une éventuelle adaptation télévisée ou cinématographique.

Le Vivo X80 Pro+ dévoile son alléchante fiche technique

Alors que le Vivo X70 a été annoncé en octobre dernier, voilà que son successeur se montre déjà. Au vu de sa fiche technique, il risque d'attirer les amateurs de smartphones puissants : 12 Go de RAM, 1 To d'espace de stockage, Snapdragon 8 Gen 1 de Qualcomm. Et on vous laisse découvrir la partie photo, qui n'est pas en reste. Voilà sans nul doute l'un des challengers de l'année et on a hâte désormais de savoir s'il arrivera un jour en Europe.

Attention à cette fausse mise à jour de Chrome et Edge, elle cache le malware Magniber

Si un site vous demande de mettre à jour “manuellement” votre navigateur Google Chrome ou Microsoft Edge, surtout n'accédez sous aucun prétexte la proposition. Cette update abrite peut-être le malware Magniber, un ransomware qui chiffre vos données personnelles. Une fois le mal commis, c'est trop tard : il ne vous restera plus qu'à payer les hackers afin qu'ils vous livrent une clé de déchiffrement.

