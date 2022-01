Les RTX 3000 ne seront bientôt plus en rupture de stock, le Steam Deck bien prévu pour février 2022, c’est le récap

Les stocks de RTX 3000 devraient être suffisants dès le mois de juillet 2022, le Steam Deck ne subira plus aucun retard, les Galaxy Tab S8 en fuite, c’est l’heure du récap du vendredi 14 janvier 2022.

C’est l’heure de l’habituel récap et aujourd’hui, on refait l’actu du vendredi 14 janvier 2022. Au menu, des cartes graphiques qui seront enfin disponibles, une console de jeu portable qui sortira à la date prévue et des tablettes signées Samsung qui fuitent. C’est parti !

Les RTX 3000 ne subiront plus de rupture de stocks

Depuis leur sortie fin 2020, les cartes graphiques RTX 3000 de Nvidia subissent des ruptures de stocks qui empoisonnent la vie du constructeur, mais aussi des joueurs qui n’arrivent pas à mettre la main sur le produit tant convoité. Tout ça, c’est bientôt terminé, selon NVidia. Le fabricant se veut optimiste et promet la fin des problèmes d’approvisionnement pour la deuxième moitié de l’année 2022. On ne demande qu’à les croire.

Le Steam Deck ne sera plus retardé

Le Steam Deck, c’est la console portable de Valve. Annoncée à l’été 2021, elle était censée sortir en décembre de la même année. Mais vous connaissez la chanson, désormais. Ruptures de stocks, pénurie de semi-conducteurs… Cela a conduit le constructeur à décaler son calendrier pour une sortie prévue en février 2022, soit le mois prochain. Dans un message publié sur Steam, Valve promet que cette date est désormais gravée dans le marbre et que les premiers exemplaires seront envoyés au jour prévu. Bien entendu, il faut l’avoir précommandé pour être concerné par cette annonce.

La Galaxy Tab S8 fuite de partout

Samsung va très prochainement présenter sa nouvelle ligne de tablettes : les Galaxy Tab S8. Celles-ci ont encore fuité. Cela nous permet de voir les caractéristiques techniques des ardoises, qui seront propulsées par le Snapdragon 8 Gen 1. Trois modèles sont prévus : la Galaxy Tab S8, la Galaxy Tab S8+ mais aussi la Galaxy Tab S8 Ultra, tablette géante de 14,6 pouces !

