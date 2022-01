UltraRAM : cette technologie va fusionner RAM et SSD pour booster la puissance de votre PC

L’UltraRAM sera à n’en pas douter la prochaine grande révolution sur PC. Cette technologie permettra en effet de combiner deux composants, les barrettes de RAM et le SSD (ou disque dur) en un seul., le tout en offrant des performances accrues. Selon des chercheurs de l’université de Lancaster, elle pourrait bientôt être disponible pour le grand public.

Si vous avez eu la chance de monter vous-même votre PC, il est très probable que votre setup soit composé d’une (ou plusieurs pour les plus gourmands) barrette de RAM ainsi que d’un dispositif de stockage, à savoir un disque dur ou un SSD (voire les deux, là encore pour les plus gourmands). Ces deux composants permettent la prise en charge des deux types de mémoires nécessaires au bon fonctionnement de la machine, soit respectivement la RAM donc, et ce qu’on appelle communément la mémoire morte (ou ROM en anglais).

À l’avenir, ces deux composants n’en formeront plus qu’un. Cette prouesse est aujourd’hui rendue possible par l’UltraRAM, une technologie qui a fait l’objet d’une étude d’une équipe de chercheurs de l’université de Lancaster. Grâce à une récente avancée de taille dans la fabrication de l’UltraRAM, cette dernière pourra bientôt être produite massivement et, de ce fait, être accessible au commun des mortels. Le grand public aura alors accès à un composant qui « combine la non-volatilité d’une mémoire de stockage de données, comme le flash, avec la vitesse, l’efficacité énergétique et l’endurance d’une mémoire de travail, comme la DRAM. »

L’UltraRAM va révolutionner la manière de construire des PC

Selon l’étude, l’UltraRAM permettra en outre de stocker des données pour « au moins 1000 ans », tout en atteignant une vitesse de transfert « 100 à 1000 fois supérieure à celle de flash ». Ces performances sont rendues possibles grâce aux propriétés uniques des semi-conducteurs utilisés, que l’on retrouve entre autres dans les dispositifs à LED ainsi que les lasers. Alors que la RAM DDR5 est en train d’envahir les PC du monde entier, cette annonce va pousser les constructeurs à se pencher sur la solution de demain.

Reste la problématique du prix. Si les chercheurs semblent indiquer que l’entrée en production de masse de l’UltraRAM signifie que celle-ci sera accessible pour le grand public, il est très probable que la technologie pique légèrement votre portefeuille à ses débuts. À l’instar des SSD, toujours plus chers que les disques durs bien que la tendance commence à s’inverser, ce nouveau dispositif de stockage va révolutionner la manière donc nous équipons nos PC. Il serait étonnant de ne pas avoir à y mettre le prix dans les premières années.

