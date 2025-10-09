Panne Free : la TV déraille complétement, toutes les chaînes ont l’air cryptées !

En fin de matinée aujourd'hui, les utilisateurs de Freebox ont eu la désagréable surprise de voir leur téléviseur se comporter de manière très étrange. Qu'importe la chaîne sur laquelle ils se trouvent, celles-ci donnent l'impression d'être cryptées. Pour l'heure, aucun signe de retour à la normale de prévu.

Vous avez peut-être souhaité consulter le journal télévisé durant votre pause déjeuner. Mais si vous êtes chez Free, vos plans sont très probablement tombé à l'eau. En effet, depuis environ 12h30 aujourd'hui, les signalements ont explosé sur Down Detector. Tous désignent le même service : la TV de Free. Nous avons pu constater par nous-mêmes le phénomène. Sur deux téléviseurs différents, situés dans deux villes différentes de France, impossible de regarder la télévision avec une Freebox.

“Image bloquée hachurée Free TV depuis midi”, “problème d'encodage, image dégradée sur la totalité des chaines”, voici le genre de témoignages que l'on peut lire actuellement. Des observations que nous pouvons confirmer. Sur l'intégralité des chaînes, la diffusion donne la sensation d'être cryptée, avec de nombreux artefacts et autres glitch à l'image. Les bugs varient en intensité, allant de simples bandes à la disparition complète de l'image.

La TV ne Free ne fonctionne plus, une gigantesque panne touche toute la France

D'après les témoignages et nos observations, c'est donc l'ensemble du territoire qui semble touché par le phénomène. Si vous êtes abonné chez Free avec un player TV, il y a de grandes chances pour que vous soyez également concerné. Pas de panique donc, le problème ne vient pas de votre téléviseur – ce qui sous-entend qu'il ne devrait pas tarder à être réglé. Reste à savoir quand.

Depuis ce matin, les signalements ne cessent de s'accumuler, sans que la courbe ne montre signe d'une amélioration de la situation. Espérons que le problème soit résolu dans les prochaines heures. En attendant, d'après les tests que nous avons pu mener, il semblerait que la panne touche principalement le service Oqee TV, l'application Android qui permet d'accéder aux principales chaînes. Passer par la TNT pourrait donc suffire à contourner le problème le temps que Free s'occupe du problème.