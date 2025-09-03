Free propose une Smart TV Samsung 4K à petit prix avec une surprise à l’intérieur

Free relance une offre inhabituelle pour ses abonnés Freebox. Le fournisseur d’accès permet d’acquérir une Smart TV Samsung à prix cassé, payable en plusieurs fois. Et ce modèle cache aussi une nouveauté encore peu connue.

À la rentrée, Free multiplie les nouveautés. Après avoir activé gratuitement la 5G+ pour tous ses abonnés mobiles, l’opérateur s’attaque cette fois à l’équipement TV. Il propose une Smart TV Samsung Crystal UHD 43 pouces à tarif réduit, accessible via un financement sans frais réservé aux abonnés Freebox. Une offre valable jusqu’au 30 septembre 2025, dans la limite des stocks disponibles.

La télévision est proposée à 329 €, avec un acompte de 89 € à la commande, puis des mensualités de 7,99 € pendant 30 mois. Il s’agit d’un modèle 4K de 43 pouces, doté d’un design fin et moderne, d’un affichage UHD et d’un système Smart TV permettant d’installer des applications comme Netflix, Prime Video, ou encore OQEE by Free, déjà préinstallée. Ce dernier permet d’accéder directement à toutes les chaînes TV incluses dans l’offre Freebox, sans boîtier supplémentaire. Mais ce téléviseur offre bien plus qu’un bon rapport qualité/prix.

Cette Smart TV Samsung est compatible avec Copilot, l’assistant intelligent de Microsoft, désormais intégré sur les modèles récents de la marque. Il peut répondre à des questions sur le programme en cours, donner des détails sur les lieux ou les acteurs à l’écran, ou encore traduire un dialogue dans une autre langue. Vous pouvez aussi lui poser des questions générales, comme si vous utilisiez votre téléphone, directement depuis votre télécommande. Grâce à la commande vocale ou à un bouton dédié, l’interaction avec l’IA se fait de manière fluide et rapide.

Copilot fonctionne également avec la plateforme Samsung Daily+, qui permet de piloter sa maison connectée, suivre ses entraînements ou accéder à un espace de travail à l’écran. En intégrant cette IA dans ses TV, Samsung cherche à transformer le téléviseur en véritable centre de contrôle domestique. Avec l’offre Free, les abonnés peuvent ainsi bénéficier d’un modèle connecté et intelligent, sans frais cachés, pour un prix étalé sur plus de deux ans.