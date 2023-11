Le pack Super Mario Party + manettes Joy-Con est à 73,59 € chez Leclerc

Voici une idée de cadeau de Noël pour les fans de la console Switch et de l'univers de Mario ! En ce moment, l'enseigne Leclerc vous permet d'avoir un pack composé du jeu vidéo Super Mario Party et d'une paire de Joy-Con pour moins de 75 euros.

L'enseigne française de la grande distribution Leclerc anticipe les prochaines fêtes de fin d'année en donnant la possibilité à ses clients de profiter d'un bon plan dédié à un jeu vidéo sur Switch.

Jusqu'au 24 décembre 2023 et dans la limite des stocks disponibles, le pack incluant le jeu vidéo Super Mario Party et une paire de manettes Joy-Con est vendu au tarif de 73,59 euros ; soit le meilleur prix constaté jusqu'à présent. Pour information, le pack bénéficie de la livraison gratuite en magasin Leclerc.

Proposé au format dématérialisé, Super Mario Party est un jeu de plateau qui oppose quatre joueurs dans une course où chacun joue l'un après l'autre sur le plateau pour trouver des Étoiles. Il est aussi possible d'associer deux consoles Nintendo Switch pour profiter d'un style de jeu dynamique comme dans le nouveau mode Salle de jeux de Toad. Quant aux Joy-Con violet pastel & vert pastel, ils fonctionneront ensemble comme une manette traditionnelle. Et sans le support, ils fonctionnent de manière indépendante, comme deux manettes à part entière.