Le pack Samsung Galaxy S24 + Watch FE est à un prix digne des soldes d’hiver

À quelques heures du lancement des soldes d'hiver 2025, les sites du groupe Fnac/Darty proposent une belle offre à saisir sur un pack Samsung composé du smartphone Galaxy S24 et de la montre connectée Galaxy Watch FE.

Comme vous le savez probablement, le coup d'envoi des soldes d'hiver 2025 sera donné le mercredi 8 janvier en France. Juste avant l'événement commercial, il est déjà possible de profiter de bonnes affaires dans le domaine du high-tech, à l'image de ce deal venant du groupe Fnac/Darty.

Actuellement, les sites e-commerce français vous permettent d'avoir un pack Samsung comprenant un smartphone et une montre connectée à un prix intéressant. En effet, le bundle incluant le Galaxy S24 et la Galaxy Watch FE est vendu à 651 euros. En sachant que la montre est à 229 euros, le téléphone vous revient alors à 422 euros.

Dévoilé au début de l'année 2024, le Galaxy S24 de Samsung dispose d'un écran Dynamic AMOLED 2X de 6,2 pouces avec une définition en Full HD+ de 2340 x 1080 pixels, une fréquence d'affichage de 230 Hz et une densité de 418 ppp. Le smartphone de la marque coréenne embarque aussi une mémoire vive de 8 Go de RAM, un espace de stockage de 128 Go, le processeur Samsung Exynos 2400, une batterie de 4000 mAh avec la charge rapide à 25 Watts et le système d'exploitation mobile Android 14 associé à une surcouche One UI 6.1.

La partie photo/vidéo se compose d'un triple capteur principal de 50 + 12 + 10 MP et d'un capteur frontal de 12 MP. Quant à la connectivité de l'appareil, celle-ci comprend le Wi-Fi 6E, le NFC, la technologie sans fil Bluetooth 5.3, un port USB Type-C et un GPS. Plus d'informations grâce à notre article consacré au test du Galaxy S24.