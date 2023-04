PS5 : la console Sony avec un abonnement PS Plus de 3 mois est en promotion

Envie de vous offrir la PS5 ? Profitez vite de ce bon plan où Carrefour propose la console standard de Sony avec un abonnement PS Plus de 3 mois. L'ensemble est vendu à moins de 555 euros.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Depuis la fin de la pénurie de PS5 au début de l'année 2023, la console next-gen de Sony se trouve facilement sur les différents sites e-commerce français, à l'instar de Carrefour.

Actuellement, l'enseigne française de la grande distribution vous permet d'avoir en promotion la PS5 standard avec un abonnement PS Plus de 3 mois. En effet, l'ensemble est vendu au prix de 554,90 euros au lieu de 574,90 euros. Pour obtenir la réduction de 20 euros, il suffit de choisir la livraison à domicile ou en point relais, de cliquer sur le bouton “Profiter de l'offre” et d'ajouter les deux produits en question au panier.

Pour rappel, à l'inverse de la version Digital, la PS5 standard est équipée d'un lecteur Blu-Ray. On retrouve aussi un SoC AMD Ryzen 3e génération (7nm), un CPU Zen de 2 à 8 cœurs cadencé à 3,5 GHz, un GPU AMD RDNA 2 d'une puissance de 10,28 TFLOPS, 16 Go de RAM GDDR6 256 bits, un stockage interne SSD de 825 Go avec une interface à 12 canaux (5,5 Go/s Raw de 8 à 9 Go/s compressé), un port HDMI 2.1, trois ports USB, un port USB-C, un port Ethernet ou bien encore un emplacement NVMe SSD. Enfin, la PS5 est fournie avec une manette sans fil DualSense et un socle.