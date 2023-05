French Days : le pack PS5 God of War Ragnarök est à 529,99 € avec ce code promo

La PS5 est proposée sous forme de pack promotionnel. Pour les French Days 2023, Cdiscount vend la console de Sony avec le jeu God of War Ragnarök à exactement 529,99 euros avec un code promotionnel que l'on vous invite à découvrir dans la suite de l'article.

Plus de deux ans après sa sortie en France, la console PS5 de Sony se vend désormais sous forme de pack. D'ailleurs, Cdiscount vous donne la possibilité d'acquérir la console next-gen de la marque japonaise avec le jeu vidéo God of War Ragnarök au prix de 529,99 euros pour les French Days. Pour ce faire, il suffit de saisir le coupon PS5GOWR40 au cours de l'étape du panier si vous êtes membre CDAV.

Proposée dans sa version standard, la PS5 associée à l'offre Cdiscount embarque un SoC AMD Ryzen 3e génération (7nm), un CPU Zen de 2 à 8 cœurs cadencé à 3,5 GHz, un GPU AMD RDNA 2 d'une puissance de 10,28 TFLOPS et un Ray Tracing. On retrouve aussi 16 Go de RAM GDDR6 256 bits, un stockage interne SSD de 825 Go avec une interface à 12 canaux (5,5 Go/s Raw de 8 à 9 Go/s compressé), deux emplacements NVMe SSD et USB, un moteur 3D audio révolutionnaire et un lecteur de disques Blu-Ray 4K.