Un pack Philips Hue issu de l'univers des objets connectés et de la domotique est mis en avant par le site Rue du Commerce. Au cours d'une offre à durée indéterminée, un lot composé de deux barres lumineuses Philips Hue Play et d'un pont de connexion bénéficie de près de 40 % de réduction.

Lancez-vous dans le monde de la domotique avec ce pack Philips Hue qui est proposé à prix cassé sur le site marchand Rue du Commerce. Proposé en temps normal à 179,99 euros, le pack de deux barres lumineuses Philips Hue Play White & Color Ambiance et du pont de connexion Hue voit son tarif diminuer à 109,99 euros. Cela fait donc une économie de 70 euros. Pour information, la livraison du pack peut se faire à domicile ou en point relais et des frais de port à hauteur de 3,99 euros (minimum) sont appliqués.

Disponibles en noir, les deux Hue Play comprenant deux barres lumineuses et une alimentation électrique permettent de connecter jusqu'à trois luminaires. Elles peuvent être placées debout, à l'horizontale ou au dos de votre téléviseur grâce aux supports fournis. Du côté du pont de connexion, l'accessoire vous permet de le connecter à vos luminaires Philips Hue au pont et de découvrir une infinité de possibilités. Pour rappel, le pont Philips Hue est compatible avec la technologie Apple HomeKit et vous donne la possibilité de contrôler tous vos produits Philips Hue depuis une application dédiée.