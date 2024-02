Superbe affaire à saisir sur le site Rue du Commerce ! Actuellement, le site marchand français vous donne la possibilité de bénéficier d'une chute de prix sur le kit de démarrage Philips Hue avec une lampe connectée. L'ensemble fait en effet l'objet d'une réduction de plus de 45%.

Les univers de la domotique et des objets connectés sont à l'honneur chez Rue du Commerce. En cette période hivernale, le site e-commerce français vous permet d'acquérir un pack Philips Hue composé d'un kit de démarrage et d'une lampe connecté à prix réduit.

Proposé au tarif conseillé de 239,99 euros, le bundle constitué de trois ampoules White & Color Ambiance E27, d'un pont de connexion de la lampe Go V2 voit son prix chuter à 129,99 euros par l'intermédiaire d'une remise immédiate de 110 euros.

Concernant les ampoules LED, les White & Color Ambiance E27 de la gamme Philips Hue compatibles Bluetooth peuvent se connecter avec le pont Hue fourni dans le kit de démarrage et être intégrées simplement à l'éco-système Hue existant. D'une puissance de 9 watts, l'ampoule dispose d'un flux lumineux de 1100 Lumens et d'une durée de vie avoisinant les 20 000 heures.

De son côté, la lampe White & Color Ambiance Hue Go de Philips fonctionne avec ou sans le pont Hue, et est compatible avec les assistants vocaux comme Amazon Alexa, Homekit et Google Assistant. Contrôlable depuis le Bluetooth, l'objet connecté est alimenté par une batterie qui lui permet d'être autonome pendant une durée de 2,5 heures d'éclairage intelligent et brillant, ou une durée de 18 heures avec l'effet de lumière Bougie chaleureuse.