FIFA 23 offert pour l’achat d’une console Xbox Series S

À l'occasion de la prochaine sortie de FIFA 23, la Fnac offre le jeu de simulation de football pour tout achat d'une console Xbox Series S. Tous les détails de ce nouveau bon plan sont à consulter dans la suite de l'article.

Le jeu FIFA 23 sortira officiellement ce vendredi 30 septembre 2022. À quelques jours de la sortie du nouvel opus de la saga FIFA d'EA Sports, la Fnac vous l'offre à condition de vous procurer la Xbox Series S.

Pour profiter de l'offre Fnac, il suffit d'ajouter dans le panier la console de Microsoft et le jeu en question. Au terme de cette étape, vous aurez la possibilité d'acquérir l'ensemble pour 269,99 euros au lieu de 349,98 euros ; ce qui fait une remise immédiate de 79,99 euros. La réduction correspond au prix du jeu au format dématérialisé. Et pour 20 euros supplémentaires, il est possible d'avoir la console et la version Ultimate du jeu.

Pour rappel, la Xbox Series S est sortie en même temps que la Xbox Series X. C'est une console de salon 100% digitale qui est équipée d'une capacité de stockage de 512 Go, d'un port HDMI 2.1, de 3 ports USB 3.1 Gen 1, de la norme Wifi 802.11ac à double bande, d'un port Ethernet et d'une radio sans fil Xbox à double bande dédiée. Elle est aussi fournie avec une manette Xbox sans fil de couleur blanche.