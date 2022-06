Echo Dot 4 : superbe offre sur l’assistant vocal avec 2 ampoules Philips Hue E27 White

Avis aux amateurs du monde des objets connectés et de la domotique ! Chez Boulanger, il est possible d'avoir en promotion l'assistant vocal Echo Dot 4 d'Amazon accompagné de 2 ampoules Philips Hue E27 White.

Les soldes d'été 2022 arrivent officiellement le 22 juin prochain mais certains sites e-commerce proposent déjà des offres promotionnelles sur des produits high-tech. C'est notamment le cas de Boulanger !

En effet, l'enseigne française permet actuellement à ses clients d'acquérir un pack comprenant l'assistant vocal Echo Dot 4 d'Amazon et 2 ampoules Philips Hue E27 White. Vendu au prix conseillé de 69,99 euros, le pack en question voit son tarif baisser à 39,99 euros ; ce qui fait une remise immédiate de 30 euros de la part de Boulanger. Pour information, le produit est éligible à la livraison gratuite à domicile.

À propos de l'Echo Dot 4, l'assistant vocal compatible avec Alexa permet de tout faire par commande vocale, comme écouter des chansons en streaming, lancer des livres audio et podcasts, poser des questions et effectuer des recherches sur Google, connaître les actualités ou la météo ou bien contrôler la maison connectée (notamment les éclairages, les thermostats et tous les appareils compatibles). De leur côté, les deux ampoules Philips Hue compatibles Bluetooth ont été conçues pour varier l'intensité de la lumière et jouer avec les nuances de blancs (blanc chaud et blanc froid). Les ampoules sont aussi contrôlables à distance avec une application dédiée ou avec le pont Hue (non fourni).