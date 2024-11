Le pack de 3 barres lumineuses Philips Hue Play est à prix cassé chez Darty

Avis aux fans de produits Hue de la marque Philips ! Chez Darty, le pack de 3 barres lumineuses Philips Hue Play fait l'objet d'une belle remise de près de 45 % par rapport à son prix conseillé.

L'enseigne Darty n'a pas attendu le coup d'envoi du Black Friday 2024 pour dégainer ses offres liées à l'événement commercial de fin d'année. Dans son rayon dédié à la maison connectée, le marchand français propose une réduction de près de 45 % sur l'achat d'un pack Philips Hue.

Affiché en temps normal à 229,99 euros, le lot composé de 3 barres lumineuses Philips Hue Play voit son tarif diminuer à 129,99 euros grâce à une remise immédiate de 100 euros de la part de Darty. Pour information, les barres lumineuses sont accompagnées de deux alimentations électriques.

Disponible en noir, la Hue Play de Philips est une lampe connectée qui peut être placée debout, à l'horizontale ou à l'arrière téléviseur grâce aux supports fournis. Compatible avec les assistants Alexa, Google Assistant et Apple Homekit, l'appareil embarque une puissance de 13 watts, une durée de vie moyenne de 25 000 heures, plus de 16 millions de couleurs et 50 000 nuances de lumière blanche froide à chaude. Pour terminer, la barre lumineuse Hue Play de la marque Philips affiche des dimensions de 25,2 x 4,4 x 3,6 cm et un poids de 710 grammes.