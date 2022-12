Echo Dot 5 : craquez sur l’assistant vocal d’Amazon avec 2 ampoules Philips Hue

Voici une belle offre promotionnelle à saisir sur l'achat de l'Echo Dot 5 ! Pour les fêtes de fin d'année, l'assistant vocal d'Amazon est vendu sous forme de pack avec deux ampoules connectées Philips Hue, pour moins de 40 euros.

Le modèle 2022 de l'Echo Dot fait l'objet d'un bon plan intéressant sur la plateforme française d'Amazon. Au cours d'une offre promotionnelle à durée indéterminée, la 5ème génération de l'assistant vocal d'Amazon est vendue avec deux ampoules connectées Philips Hue White au prix de 39,99 euros au lieu de 54,98 euros ; soit 14,99 euros moins cher par rapport au dernier tarif constaté sur le site e-commerce.

Pour information, trois coloris de l'Echo Dot 5 sont proposés par Amazon, à savoir : anthracite, bleu marine et blanc. De plus, le pack en question est éligible à la livraison gratuite à domicile ou en point relais.

L'Echo Dot offre une qualité sonore améliorée et délivre des voix plus claires et des basses plus profondes pour un son riche et puissant. Il suffit simplement à Alexa de lancer votre musique, vos podcasts et vos livres audio, et profitez d'une expérience audio dynamique dans tout votre domicile. Lorsqu'il est jumelé à des ampoules connectées, l'assistant vocal vous permet de contrôler, entre autres, votre maison connectée avec votre voix.