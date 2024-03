Vous avez besoin de jeter un oeil à votre maison et vous avez l'intention de la protéger ? En ce moment, un pack incluant deux caméras de surveillance et un panneau solaire est 300 € moins cher sur le site Darty.

L'univers de la maison connectée est mis en avant sur le site Darty. À quelques heures du début de la saison printanière, l'enseigne française spécialisée dans le domaine du high-tech propose un pack Arlo à prix très réduit. Composé de deux caméras de surveillance (Arlo Pro 4 XL et Arlo Pro 3 Floodlight) et d'un panneau solaire, le pack en question voit son tarif passer de 549,99 euros à 249,99 euros. La remise de 300 euros est effectuée automatiquement par le marchand Darty et aucuns frais de port supplémentaires ne sont demandés dans le cas d'une livraison à domicile ou d'un retrait en magasin (ou point relais).

Capable de filmer avec une résolution 2K, le modèle Pro 4 XL est une caméra de surveillance intérieure-extérieure qui embarque un champ de vision de 160 degrés, un détecteur de mouvements, un système de communication bidirectionnelle et une sirène intégrée.

De son côté, la Pro 3 Floodlight d'Arlo a l'avantage de fonctionner comme un luminaire et une caméra de sécurité. Ses 2000 à 3000 lumens seront parfaits pour éclairer la nuit alors que son objectif filmera des images en 2K HDR ultra détaillées aux couleurs vives, même dans l'obscurité. Résistante aux intempéries, la caméra de surveillance extérieure est pourvue d'une batterie rechargeable et peut s'alimenter également grâce au panneau solaire fourni.