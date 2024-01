2ème démarque : Top 3 des meilleures offres de Smartphones pour les soldes chez Darty !

C'est la 2ème démarque des soldes d'hiver chez Darty et pour l'occasion, on a sélectionné notre Top 3 des meilleures offres sur les smartphones. Samsung Galaxy, Honor ou enocre Motorola, vous trouverez votre bonheur dans toutes les gammes de prix. Il y a même un smartphone à moins de 100€ ! On vous dit tout ci-dessous.

La période des soldes est toujours un moment propice pour faire de bonnes affaires, et la deuxième démarque chez Darty ne fait pas exception à la règle, surtout quand il s'agit de trouver le smartphone de vos rêves à un prix réduit.

Et bonne nouvelle, dans cet article, on vous guide à travers le top 3 des meilleures offres de smartphones disponibles actuellement chez Darty, pour vous aider à faire le meilleur choix sans compromettre la qualité ou les fonctionnalités.

Que vous soyez un amateur de photographie mobile, un passionné de jeux sur smartphone, ou simplement à la recherche d'un appareil fiable et performant pour votre quotidien, ces offres sélectionnées sauront répondre à vos besoins tout en respectant votre budget. Alors, préparez-vous à découvrir des deals incroyables qui pourraient bien transformer votre expérience mobile, tout en réalisant d'importantes économies.

Une remise de -100€ sur le Galaxy S23 FE

Découvrir le Galaxy S23 FE avec -100€

Vous cherchez un smartphone haut de gamme à un prix accessible ? Darty vous propose une remise de -100€ sur le Samsung Galaxy S23 FE, disponible pour l'occasion à seulement 599€ au lieu de 699€.

Le Samsung Galaxy S23 FE est un smartphone qui combine élégance et performance. Son écran Dynamic AMOLED de 6,4 pouces offre une résolution de 2340 x 1080 pixels et un taux de rafraîchissement de 120Hz, pour une expérience visuelle de qualité. Animé par le processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 avec 8GB de RAM et 128GB de stockage interne, il fonctionne sous Android 13, offrant rapidité et fluidité.

Côté photographie, il est équipé d'un système triple caméra avec un capteur principal de 50 MP, un téléobjectif de 10 MP et un ultra-large de 10 MP. La caméra frontale de 10 MP assure de beaux selfies. Sa batterie de 4500 mAh supporte une charge rapide de 25W.

Le Galaxy S23 FE arbore un design raffiné avec un dos en verre Gorilla Glass 5 et une certification IP68 pour la résistance à l'eau et à la poussière. Il offre une connectivité étendue, mais sans prise jack 3,5mm.

-160€ sur un pack Honor Magic 5 Lite avec des écouteurs offerts

Découvrir le pack avec -160€ de remise

Second de notre classement, le HOnor MAgic 5 Lite fait lui aussi l'objet d'une offre très intéressante chez Darty pour la deuxième démarque des soldes d'hiver : une remise de 160€ sur un pack avec le smartphone + des earbuds X5, le tout pour 279€ au lieu de 439€.

Le Honor Magic 5 Lite est un smartphone au design élégant, disponible en plusieurs couleurs. Il dispose d'un écran de 6,67 pouces offrant une bonne résolution. Ce modèle est équipé d'un processeur capable de gérer efficacement les applications courantes. Il intègre un système de caméra arrière triple pour des photos de qualité et une caméra frontale adaptée aux selfies et aux appels vidéo.

Sa batterie est conçue pour une utilisation durable. Le smartphone supporte également la charge rapide. En termes de connectivité, il offre des options standard, y compris le Wi-Fi et le Bluetooth, ainsi que des capteurs pratiques pour une expérience utilisateur améliorée. Le Honor Magic 5 Lite fonctionne avec une interface utilisateur fluide, offrant une expérience agréable et intuitive​.

En outre, les Honor Earbuds X5 sont des écouteurs sans fil demi-intra-auriculaires offrant un design confortable et une qualité sonore pure. Ils se distinguent par leur diaphragme de 13,4mm, produisant des basses profondes et résonnantes, adaptés à divers genres musicaux. Ces écouteurs supportent une connexion multipoint pour une utilisation simultanée avec deux appareils. Avec une autonomie de batterie impressionnante de 27 heures et des fonctionnalités telles que la réduction de bruit environnemental pour les appels, ils offrent une expérience utilisateur améliorée. De plus, ils sont équipés de commandes tactiles et d'une fonction de localisation des écouteurs.

Motorola E13 : un smartphone performant à moins de 100€

Découvrir le Motorola E13 avec -22% de remise

Enfin, pour ceux qui cherchent un smartphone à prix vraiment mini, on a trouvé chez Darty une remise incroyable de -22% sur un smartphone déjà peu coûteux : le Motorola E13. Vous pouvez ainsi vous le procurer pour 79€, contre 99€ habituellement.

Le Motorola E13 n'est vraiment pas très cher, mais cela ne l'empêche pas d'être un bon smartphone qui peut vous suivre dans vos activités. Il est doté d'un écran TFT IPS LCD de 6,5 pouces, offrant une résolution de 720×1600 pixels. Il est propulsé par un processeur Unisoc Tiger T606, un chipset 64bit de 12nm, incluant 2 cœurs ARM Cortex-A75 et 6 cœurs ARM Cortex-A55, tous tournant à 1.6GHz. La partie graphique est gérée par un GPU ARM Mali-G57 MC1.

Ce téléphone est disponible en différentes configurations de mémoire, avec des options de 2GB, 4GB, ou éventuellement 8GB de RAM, et des options de stockage interne de 64GB ou 128GB, extensible via microSD jusqu'à 1TB. Il est équipé d'une batterie LiPo non amovible de 5000 mAh avec une charge filaire de 10W.

Pour la photographie, il dispose d'une caméra principale de 13MP à l'arrière et d'une caméra frontale de 5MP. Le Moto E13 offre diverses fonctionnalités de connectivité, telles que le Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0, et un port USB Type-C. Il possède également un ensemble de capteurs standard, y compris un accéléromètre, un capteur de lumière ambiante, et un capteur de proximité. Le téléphone est certifié IP52 pour la protection contre la poussière et les éclaboussures et fonctionne sous Android 13 Go edition.