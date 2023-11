Black Friday : Foncez chez Darty pour profiter du Xiaomi Redmi Note 12 Pro à prix mini + une enceinte ou des écouteurs offerts !

Pour ces derniers jours de Black Friday, Darty frappe encore un grand coup et propose le Xiaomi Redmi Note 12 Pro 128Go à prix réduit ! En prime, l'enseigne propose plusieurs packs avec une enceinte connectée ou des écouteurs sans fil offerts. On vous détaille les offres ci-dessous.

Vous cherchez un smartphone performant sans vous ruiner ? Darty vous propose pour le Black Friday une réduction exceptionnelle de -9% sur le Xiaomi Redmi Note 12 Pro 128Go. Le smartphone est ainsi disponible pour seulement 279€ au lieu de 299€.

Le Xiaomi Redmi Note 12 Pro est un téléphone qui allie esthétique et performance. Avec son design élégant et son écran AMOLED de 6,67 pouces, il offre une expérience visuelle de haute qualité. Propulsé par un processeur MediaTek Dimensity 1080, il assure une fluidité et une rapidité exemplaire dans toutes vos tâches quotidiennes. Doté de 128Go de stockage, il répondra aux besoins des utilisateurs les plus exigeants en matière d'espace. Sa batterie de longue durée et son système de charge rapide sont parfaits pour ceux qui sont toujours en déplacement. De plus, avec son appareil photo de 50 MP, les passionnés de photographie peuvent capturer des moments avec une clarté exceptionnelle.

Le Pack Xiaomi Redmi Note 12 Pro avec écouteurs Buds Lite 4

En plus de l'offre sur le smartphone, Darty propose un pack exclusif incluant le Xiaomi Redmi Note 12 Pro et des écouteurs Buds Lite 4 offerts, ceci toujours pour 279€.

Ces écouteurs sans fil offrent une qualité sonore supérieure, avec une réduction active du bruit pour une immersion totale dans votre musique ou vos appels. Leur design ergonomique assure un confort optimal, même lors d'une utilisation prolongée. La longue autonomie des écouteurs garantit des heures d'écoute sans interruption. Ce pack est idéal pour ceux qui cherchent à combiner un smartphone performant avec une expérience audio de haute qualité.

Le Pack Xiaomi Redmi Note 12 Pro avec Enceinte Xiaomi Smart Speaker

Pour ceux qui préfèrent une expérience sonore à domicile, Darty propose également un pack incluant le Xiaomi Redmi Note 12 Pro et une enceinte Xiaomi Smart Speaker offerte, toujours pour 279€.

Cette enceinte connectée est un ajout parfait à tout intérieur moderne. Elle offre une qualité sonore riche et claire, idéale pour écouter de la musique, des podcasts, ou pour améliorer l'expérience sonore lors du visionnage de films. Grâce à sa connectivité Wi-Fi et Bluetooth, elle peut être facilement connectée au smartphone ou à d'autres appareils. De plus, avec son design élégant et compact, elle s'intègre parfaitement dans n'importe quel espace de vie. Ce pack est une excellente opportunité pour ceux qui recherchent à la fois un smartphone de qualité et une enceinte intelligente pour enrichir leur expérience multimédia à la maison.