Un pack constitué de 3 ampoules Philips Hue White & Color Ambiance E27 est à prix très réduit chez Fnac. Pendant une durée limitée, le lot de produits de la gamme Philips Hue bénéficie en effet d'une réduction de près de 90 euros. On vous explique tout cela en détail dans la suite de l'article.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

L'univers des objets connectés est à l'honneur dans ce nouveau bon plan en provenance du site Fnac. Jusqu'au 1er octobre 2023, pour l'achat simultané d'un lot de 2 ampoules connectées Philips Hue White & Color Ambiance E27 et d'une ampoule connectée Philips Hue White & Color Ambiance E27, vous bénéficiez d'une réduction de 89 euros.

La remise en question se fait en ajoutant les deux produits au panier. Pour cela, il suffit de cliquer sur le bouton ci-avant et sur ce lien. Au cours de l'étape de la commande, l'ensemble constitué de 3 ampoules Philips Hue White & Color Ambiance E27 reviendra alors à 85,98 euros au lieu de 174,98 euros.

Concernant les ampoules LED, les White & Color Ambiance E27 de la gamme Philips Hue compatibles Bluetooth peuvent se connecter avec le pont Hue (non fourni) dans le pack et être intégrées simplement à l'éco-système Hue existant. D'une puissance de 9 watts, l'objet connecté compatible avec la technologie Bluetooth et les assistants vocaux embarque une efficacité lumineuse de 4 000 Lumens et une durée de vie avoisinant les 25 000 heures.