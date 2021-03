Les Huawei P50 continuent de se dévoiler. Quelques semaines avant la présentation, une fuite en provenance de Chine évoque l'arrivée d'un nouvel SoC, le Kirin 9000L. Gravé par Samsung en 5nm, le chipset succède aux puissants Kirin 9000 et Kirin 9000E.

L'an dernier, Huawei a levé le voile sur le Kirin 9000, un chipset ARM gravé en 5nm par TSMC. Le groupe chinois a utilisé la puce sur la gamme des Mate 40. Peu après, le fabricant a annoncé le Kirin 9000E, une version du SoC dopée pour l'intelligence artificielle grâce à un puissant NPU (Neural Processing Unit).

D'après des informations apparues sur Sina Weibo, le réseau social chinois, et relayées par nos confrères de Huawei Central, Huawei s'apprête à lancer une troisième déclinaison du Kirin 9000, le Kirin 9000L. Le composant tirerait son épingle du jeu grâce à un immense NPU similaire à celui du Kirin 9000E.

Samsung produirait des SoC Kirin 9000L pour Huawei malgré les sanctions

Selon la fuite, le Kirin 9000L grimpe à une fréquence de 2.86Ghz et embarque un GPU Mali-G78 ARM. Ce chipset serait gravé par les usines de Samsung. Privé de TSMC, et d'une grande partie de ses fournisseurs traditionnels depuis septembre 2021, Huawei se serait tourné vers le géant sud-coréen. Notez que Samsung est aussi concerné par les sanctions américaines contre Huawei. En théorie, le groupe n'est pas autorisé à commercer avec son rival chinois. Néanmoins, il n'est pas impossible que Samsung soit parvenu à obtenir une dérogation de la part du gouvernement américain.

D'après Huawei Central, le constructeur devrait utiliser le Kirin 9000L au sein des P50, sa prochaine gamme de smartphones premium. Aux dernières nouvelles, Huawei va décliner la gamme en trois modèles : un P50 standard, un P50 Pro et un P50 Pro+ ultra premium. Vu ses performances plus limitées, le Kirin 9000L pourrait être réservé à la version la plus abordable. Le fabricant devrait dévoiler les P50 dès le 17 avril 2021 lors d'une conférence en Chine. On vous en dit plus dès que possible. En attendant plus d'informations, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires ci-dessous.

Source : Huawei Central