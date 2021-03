Huawei P50 : une vidéo 360° dévoile le prochain flagship sous tous les angles

On connaît enfin le design complet du P50. Ce dernier a déjà été révélé à l’aide de plusieurs photos, c’est désormais au tour d’une vidéo de compléter les informations. La firme chinoise devrait présenter le smartphone d’ici fin mars, pour un lancement prévu le 17 avril.

La semaine dernière, on vous a présenté le design de la version standard et de la version Pro du Huawei P50. Le changement majeur s’opère sur le bloc photo à l’arrière du smartphone, qui prend une forme d’œuf inédite sur un flagship. On retrouve un écran de 6,3 ” pour la Vanilla et de 6,6 ” pour le Pro, tous deux aux bords arrondis et percés pour accueillir le capteur selfie. Le P50 Pro+, quant à lui, reste encore avare en information pour le moment.

La fuite n’aurait pas été complète sans une vidéo 360° des rendus obtenus. Également fournie par OnLeaks, celle-ci dévoile les deux téléphones sous tous leurs angles, de dos comme de face. De cette manière, on a un meilleur aperçu de la taille du bloc photo arrière, assez imposant comparé au reste de la plaque. Après tout, nous avions déjà été prévenus que le Huawei P50 embarquerait le plus grand capteur photo conçu pour un smartphone. Sony a visiblement tenu sa promesse.

Le Huawei P50 sortira le 17 avril 2021, sa fiche technique encore à découvrir

Si son capteur paraît très impressionnant, on n’en sait pour l’heure rien de plus. Aucune information n’est apparue sur ses performances ni sur son setup. Même constat pour le reste de la fiche technique des trois modèles. D’après certaines sources, le modèle Pro serait équipé d’un écran 120 Hz et serait compatible avec la recharge 66 W. Le modèle Vanilla se contenterait d’un écran 90 Hz. Enfin, on retrouverait la présence d’un SoC Kirin 9000 pour le premier, et d’un Kirin 9000e pour le second.

Tout cela n’est pour le moment que de l’ordre de la supposition, tant que Huawei ne confirme pas ces éléments lors de la présentation officielle de l’appareil. Seule certitude : le P50 sera bien le premier smartphone du marché sous HarmonyOS. Après l’embargo américain, la firme n’a eu d’autres choix que de se rabattre sur son propre système d’exploitation. Ce dernier sera présenté courant mars par le constructeur, pour un lancement prévu le 17 avril.