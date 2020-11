OnePlus 8T : la mise à jour OxygenOS 11.0.4.5 améliore les performances et le rendu photo

Le OnePlus 8T reçoit actuellement sa troisième mise à jour OxygenOS. La MAJ 11.0.4.5 de la surcouche Android apporte plusieurs améliorations au niveau des performances globales et en jeu, et du rendu photo. Un bug du NFC a également été réglé.

Le OnePlus 8T reçoit actuellement sa troisième mise à jour OxygenOS depuis son lancement le 14 octobre 2020. Tandis que la première MAJ était destinée à améliorer l'autonomie et le rendu photo, celle-ci se concentre davantage sur les performances globales de l'appareil. Ainsi et si l'on en croit le patch note officiel, cette mise à jour améliore en premier lieu la stabilité et la qualité des appels.

Ensuite, OnePlus a optimisé la consommation d'énergie du smartphone pour réduire la surchauffe. Cette mise à jour OxygenOS offre un meilleur confort pour les joueurs, avec à la clé une fluidité améliorée en jeu et moins de bugs liés à des commandes “fantômes”, des inputs déclenchés sans aucune action de la part du joueur.

OnePlus règle un bug du NFC

Comme à chaque mise à jour hardware chez OnePlus, nous avons le droit à des ajustements côté photo, avec une meilleure stabilité de l'application Caméra et et une interface retravaillée. En outre, la barre d'état n'apparaît à l'écran lorsque le téléphone est placé en mode paysage. Notez également que ce patch résout un problème lié au NFC. En effet, certains utilisateurs se plaignaient de ne pas pouvoir l'activer dans certaines situations. C'est désormais de l'histoire ancienne.

Enfin, OnePlus apporte quelques corrections à la partie réseau du OnePlus 8T. Ainsi, la qualité de la connexion au réseau mobile a été affinée pour une meilleure intensité du signal. De plus, le constructeur s'est occupé d'un bug provoquant la déconnexion du réseau durant les sessions de jeu.

À lire également : OnePlus 8T – l’édition Cyberpunk 2077 est officielle, découvrez son design

Voilà pour le tour d'horizon des différents apports de cette mise à jour OxygenOS 11.0.4.5. Comme pour chaque MAJ de OnePlus, il est nécessaire de rappeler que ce patch sera déployé progressivement. Il est d'ores et déjà disponible pour les utilisateurs indiens, et il devrait débarquer très prochainement aux États-Unis et Europe.

Pour rappel, le OnePlus 8T marque un retour aux sources pour OnePlus, qui s'est décidé à proposer à nouveau un milieu de gamme attractif et doté d'une fiche technique séduisante et solide. Dans notre test complet du OnePlus 8T, nous avons salué le travail accompli par l'entreprise chinoise, qui peut se targuer de proposer le meilleur appareil sur cette gamme de prix. Seules de moins bonnes performances du côté de l'écran et de l'APN sont venues ternir ce beau tableau.

Source : 9To5Google