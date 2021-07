SpaceX vient d’envoyer un covoiturage de 88 satellites dans l’espace

SpaceX vient d'envoyer 88 satellites miniatures supplémentaires dans l'espace. Pour conduire ces satellites en orbite, l'entreprise d'Elon Musk s'est appuyée sur la fusée Falcon 9. Depuis le début de l'année, 900 satellites ont été projeté hors de l'atmosphère de la terre.

Ce mercredi 30 juin 2021, SpaceX a lancé la mission “Transporter-2″dans l'espace. Cette mission d'envergure a accumulé plusieurs jours de retard à la suite d'une kyrielle d'obstacles. Prévue au décollage dès le vendredi 25 juin, la mission a notamment été reportée après qu'un avion soit entré dans la zone de sécurité de la fusée.

Transporter-2 est une mission dite de covoiturage visant à envoyer 88 satellites dans l'espace. Ces satellites ont été transportés en orbite par une fusée Falcon 9, le lanceur composé de dix moteurs Merlin alimentés par du kérosène et d'oxygène liquide.

SpaceX a déjà envoyé 900 satellites dans l'espace en 2021

La fusée a déjà permis à SpaceX d'envoyer de nombreux satellites dans l'espace. Début de l'année, l'entreprise fondée par Elon Musk a d'ailleurs envoyé un record de 143 satellites en une seule fois en orbite de la terre. Dans les années à venir, SpaceX espère atteindre les 400 satellites envoyés en simultané grâce à la fusée Starship. En général, la firme se contente de propulser les satellites par groupe de 60.

Il s'agit déjà du 20ème lancement de satellites SpaceX depuis le début de l'année. C'est aussi le quatrième lancement analogue en un mois. Depuis janvier dernier, la firme d'astronautique a lancé un impressionnant total de 900 satellites dans l'espace. Récemment, SpaceX a par exemple envoyé un noeud Ethereum dans l'orbite terrestre avec l'aide d'une entreprise spécialisée dans la blockchain. Néanmoins, la plupart des satellites envoyés sont dédiés au fonctionnement de Starlink, l'internet au débit qui sera proposé partout dans le monde en août 2021.

Par contre, il ne s'agit que du deuxième vol du programme de covoiturage de SpaceX intitulé SmallSat. Ce programme permet aux entreprises d'envoyer prix réduit des satellites miniaturisés dans l'espace. L'envoi est proposé à un prix de départ d'un million de dollars. Parmi les firmes et organismes impliqués dans les satellites lancés, on trouve l'agence de développement spatial du Pentagone, le ministère de la Défense des Etats-Unis. Grâce à 5 satellites supplémentaires, l'agence espère améliorer la communication avec ses navires et ses systèmes d'alarme.