Amazon s’envolera vers Mars dès 2024, avant SpaceX

La fusée New Glenn de Blue Origin, l'agence spatiale de l'ex-patron d'Amazon Jeff Bezos, pourrait effectuer son premier vol en 2024. Sa mission : mettre deux satellites en orbite autour de la planète Mars.

La conquête de l'espace n'attend pas. Entre les différentes agences spatiales, c'est la course pour signer des partenariats avec la NASA et l'assister dans ses différentes missions. En règle générale, deux entreprises s'affrontent sur ce terrain. SpaceX, fondée par le milliardaire Elon Musk, et Blue Origin, créée par l'ex-patron du géant Amazon, Jeff Bezos. C'est elle qui veut livrer dans l'espace par exemple, ou construire des panneaux solaires directement sur la Lune.

En février 2023, elle est choisie par la NASA pour le lancement de la mission ESCAPADE, ou Escape and Plasma Acceleration and Dynamics Explorers. L'objectif est de placer deux petits satellites autour de Mars pour étudier l'interaction entre les vents solaires et la magnétosphère de la planète rouge, puis voir comment cela influence son climat. Il s'agit d'une mission de classe D. C'est-à-dire que sa priorité est plutôt basse et que la NASA tolère plus facilement les risques qu'elle présente. Car il y en a en effet.

La fusée New Glenn de Blue Origin (Amazon) partirait vers Mars en 2024

C'est New Glenn, la fusée de Blue Origin, qui devra amener les satellites. Sauf que le vaisseau n'a jamais décollé à l'heure actuelle. La mission ESCAPADE serait son premier lancement, ni plus ni moins. Et comme la date avancée est août 2024, cela signifie que l'agence spatiale n'a que quelques mois pour assembler la fusée, l'amener sur la rampe de lancement, passer tous les tests nécessaires et enfin, effectuer quelques vols d'essais.

Lire aussi – Blue Origin : le premier touriste dans l’espace a acheté sa place 28 millions de dollars

Bradley Smith, directeur du Bureau des Services de Lancement à la NASA, reste optimiste. “Nous sommes prêts à prendre un peu de risque, avec un prix et un modèle d'assurance de la mission qui reflètent ce risque”, précise-t-il. Le coût total est relativement faible, de l'ordre de 80 millions de dollars. Au final, l'agence spatiale américaine veut donner sa chance à New Glenn, tout en étant consciente que la fusée et sa cargaison pourraient partir en fumée.

Source : SpaceNews