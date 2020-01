Où acheter le Honor 20 Pro pas cher : les meilleures offres

Le Honor 20 Pro est commercialisé en France depuis le 22 août 2019. Ce formidable photophone est vendu au prix conseillé de 599 euros, mais depuis, son prix a chuté de permettant de se le procurer pour 450 euros environ. A cela, ajoutez une offre de remboursement valable jusqu’au 27 février 2020, ce qui fait un prix de revient aux alentours de 400 €.

Le Honor 20 Pro est disponible en France depuis le 22 août 2019. Le smartphone se distingue par un bon rapport qualité-prix, avec notamment de très bonnes performances en photo. Nous vous conseillons la lecture de notre test du Honor 20 Pro pour vous faire une idée de son potentiel.

💰Ou trouver le Honor 20 Pro au meilleur prix ?

Fonctionnant sous Android Pie, le Honor 20 Pro est optimisé pour être utilisée de façon polyvalente. Les applications pré-installées n’utilisent plus autant d’espace en termes de stockage et de données, de ce fait vous pouvez stocker d’avantage de fichiers tels que des photos, vidéos ou autres applications. Le Honor 20 Pro peut-être obtenu pour une somme allant de 450 à 500 €. Si ce smartphone vous intéresse, sachez qu’il fait l’objet d’une offre de remboursement de 50 € pour un achat entre le 8 janvier et le 27 février 2020 : découvrez ici les conditions de cette ODR. Attention, le smartphone doit être acheté dans un point de vente ou sur un site internet participant à l’opération (hors market place).

🤔Quelles différences entre le Honor 20 et le Honor 20 Pro ?

Le Honor 20 Pro est légèrement plus épais que son grand frère (7,87 mm) et plus lourd (182 g contre 174 g). Cela s’explique notamment par l’intégration d’une batterie plus imposante (4000 mAh contre 3750 mAh). Cette version Pro intègre plus de RAM (8 Go contre 6 Go) et de stockage (256 Go contre 128 Go). Ces différences ne se ressentent pas spécialement dans un usage quotidien.

Techniquement, peu d’éléments distinguent ces deux modèles si ce n’est la caméra dorsale, la marque souhaitant faire de la version Pro une référence en matière photographique. On retrouve ainsi un capteur principal Sony CMOS IMX 586 de 48 MP, un capteur 16 MP 1/3,1, un capteur 8 MP 1/4,4 et un capteur 2 MP.

