Où acheter le Honor 20 pas cher : les meilleures offres

Vous voulez acheter le Honor 20 au meilleur prix ? Vous êtes tombé au bon endroit. On vous propose la liste des meilleurs offres disponibles pour vous dénicher votre smartphone de rêve le moins cher possible. Suivez le guide.

Honor a levé le voile sur les Honor 20 et 20 Pro lors d’une conférence à Londres. Les deux smartphones tirent leur épingle du jeu grâce à leur quadruple capteur photo de 48 mégapixels, le SoC Kirin 980 conçu par HiSilicon, une autre filiale de Huawei, et une recharge rapide plutôt efficace. On remarquera aussi le retour de l’écran troué façon Honor View 20. Petite particularité, lecteur d'empreintes digitales est situé sur la tranche du smartphone, sous le bouton d’alimentation.

💰Les meilleurs prix pour acheter un Honor 20 moins cher

Le Honor 20 est disponible à l’achat pour 350 € à 400 € environ. Ci-dessous, on vous propose les meilleures offres du moment et bien évidemment, nous mettrons cette liste à jour au fur et à mesure.

A savoir : Ce sont les enseignes Boulanger et Darty qui propose le meilleur prix (349 €). Aussi, sachez que ce smartphone fait l’objet d’une offre de remboursement de 50 € pour un achat entre le 8 janvier au 27 février 2020, soit un prix de revient final de 299 €.

🤔Quelles différences entre le Honor 20 et le Honor 20 Pro ?

Le Honor 20 Pro est légèrement plus épais que son grand frère (7,87 mm) et plus lourd (182 g contre 174 g). Cela s’explique notamment par l’intégration d’une batterie plus imposante (4000 mAh contre 3750 mAh). Cette version Pro intègre plus de RAM (8 Go contre 6 Go) et de stockage (256 Go contre 128 Go). Ces différences ne se ressentent pas spécialement dans un usage quotidien.

Techniquement, peu d’éléments distinguent ces deux modèles si ce n’est la caméra dorsale, la marque souhaitant faire de la version Pro une référence en matière photographique. On retrouve ainsi un capteur principal Sony CMOS IMX 586 de 48 MP, un capteur 16 MP 1/3,1, un capteur 8 MP 1/4,4 et un capteur 2 MP.

