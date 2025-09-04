Orange casse le prix du Samsung Galaxy S25 FE à sa sortie !

Le Samsung Galaxy S25 FE débarque chez Orange et son prix fait déjà parler de lui. Entre remises, bonus reprise et stockage doublé, cette rentrée commence fort pour les amateurs de bons plans. Et avec l'intelligence artificielle de Google intégrée, ce smartphone est prêt à vous simplifier la vie !

Découvrir l’offre chez Orange maintenant

La rentrée de septembre apporte son lot de nouveautés et cette année, c’est Samsung qui ouvre le bal avec son tout nouveau Galaxy S25 FE. Attendu depuis plusieurs mois, ce modèle arrive pile au moment où beaucoup songent à renouveler leur téléphone. Les premières prises en main laissent entrevoir un appareil à la fois élégant et performant, taillé pour accompagner le quotidien dans toutes ses dimensions : travail, loisirs, photo et vidéo. Avec son design revu, ses améliorations techniques et ses nouveautés logicielles, il se positionne comme l’une des sorties marquantes de cette rentrée 2025.

À peine disponible, le Samsung Galaxy S25 FE voit déjà son prix fondre chez Orange. L’opérateur multiplie les offres cumulables pour faire baisser la facture, que l’on soit nouveau client ou déjà abonné.

Voici le détail des promos valables jusqu’au 15 octobre :

Prix sans forfait (128 Go) : 749 €

: 749 € Nouveaux clients avec engagement 24 mois : remise immédiate de 50 €

: remise immédiate de 50 € Clients déjà abonnés avec engagement 24 mois : remise immédiate de 150 €

: remise immédiate de 150 € Clients déjà abonnés sans engagement : remise immédiate de 100€

: remise immédiate de 100€ Bonus reprise : 50€ en + de la valeur de ton mobile (valable jusqu’au 8 octobre)

: 50€ en + de la valeur de ton mobile (valable jusqu’au 8 octobre) Exclu web jusqu’au 18 septembre : le 256 Go au prix du 128 Go

Un smartphone qui allie finesse, puissance et nouvelles fonctionnalités

Le Galaxy S25 FE marque une évolution notable dans la conception des smartphones Samsung. Plus fin de 0,6 mm que son prédécesseur, il atteint désormais 7,4 mm d’épaisseur, ce qui le rend plus agréable à tenir en main et plus léger à transporter. Ses bordures ont également été affinées, ce qui améliore l’immersion lors de la navigation ou du visionnage de contenus. Le design conserve l’ADN visuel de la marque, avec des finitions soignées et une robustesse qui inspire confiance. Cet effort sur l’ergonomie se traduit par une meilleure utilisation au quotidien, notamment pour ceux qui passent beaucoup de temps sur leur téléphone.

La partie photo bénéficie d’une mise à jour importante, en particulier pour les amateurs de selfies et de vidéo. Le capteur frontal passe de 10 à 12 mégapixels, garantissant des autoportraits plus détaillés et plus lumineux. Les modes Super HDR et nuit améliorent la gestion des couleurs et des contrastes, offrant des clichés plus naturels quelle que soit la luminosité. Côté vidéo, l’intelligence artificielle prend une place centrale, avec des outils comme la gomme audio, qui supprime les bruits indésirables, et un montage assisté qui facilite la création de contenus de qualité. Ces évolutions s’adressent autant aux utilisateurs occasionnels qu’aux créateurs de contenu plus réguliers.

Le Galaxy S25 FE embarque un processeur plus performant que le modèle précédent, garantissant une exécution fluide des applications, même les plus exigeantes. Sa batterie gagne en capacité, passant à 4900 mAh, de quoi prolonger l’autonomie sur une journée complète, même en usage intensif. La vitesse de recharge progresse également : 45 W en filaire contre 25 W auparavant, ce qui réduit sensiblement le temps nécessaire pour retrouver une charge complète. Combinées à un écran plus immersif grâce aux bordures réduites, ces améliorations renforcent l’expérience utilisateur, que ce soit pour travailler, jouer ou regarder des vidéos.

Profiter de l’offre de suite

Avec ses améliorations techniques, son design affiné et les promotions musclées d’Orange, le Galaxy S25 FE s’impose comme l’un des bons plans de la rentrée. Entre remises, bonus reprise et stockage doublé, difficile de passer à côté. Mais attention : ces offres ne dureront pas. Jusqu'au 18 septembre seulement pour profiter des remises exclu web, jusqu'au 8 octobre pour les bonus reprise et jusqu’au 15 octobre pour les promos. Après, il sera trop tard !

Cet article est une publication sponsorisée proposée par Orange.