Orange abandonne Maison Connectée, Google met à jour tous les Chromecast, c’est le récap’ de la semaine

Le service Maison Connectée d’Orange disparait, tous les Chromecast de Google bénéficient d’une mise à jour, BMW conseille aux clients de prolonger au maximum la durée de vie des voitures, c’est le récap’ de la semaine.

Alors que Google déploie une mise à jour qui concerne l’ensemble des Chromecast depuis la première génération, Orange s’apprête à tirer un trait sur son service Maison Connectée. Si vous conduisez une BMW, sachez que le constructeur automobile vous encourage vivement à prolonger sa durée de vie plutôt que de remplacer votre véhicule. Enfin, notez que vos forfaits mobile et Internet augmenteront prochainement de 0,75 euros, quel que soit votre opérateur.

Dîtes Adieu au service Maison Connectée d'Orange

C’est officiel, Orange a annoncé l’arrêt de son service Maison Connectée dès le 15 janvier 2023. Si vous êtes en possession d’objets connectés, il vous faudra les ramener en boutique pour qu’ils soient ensuite recyclés. Vous pourrez obtenir un remboursement, à condition qu’ils soient encore sous garantie. Si Orange ne s’est pas expliqué quant à l’abandon de Maison Connectée, on peut imaginer que l’opérateur préfère se concentrer sur son service beaucoup plus rentable, Maison Protégée.

Google déploie une mise à jour pour tous les Chromecast

Google vient de déployer une mise à jour qui concerne tous les Chromecast, y compris la toute première génération de 2013, même si ce dernier ne tourne pas sous Google TV. Si vous possédez un Chromecast et que vous souhaitez télécharger la mise à jour vers Android 12, cliquez sur votre avatar puis sur « Paramètres, « Système », « À propos » et « Mise à jour système ».

Un homme se fait voler les iPhone qu’il venait d’acheter dans un magasin Apple

C’est sur la Cinquième Avenue de Manhattan qu’un jeune homme de 27 ans a été agressé après avoir acheté 300 iPhone dans un Apple Store. Les agresseurs avaient repéré leur cible et seraient parvenus à lui subtiliser un sac contenant 125 iPhone, soit 95 000 dollars de marchandises. La victime, qui avait prévu de revendre les smartphones via sa propre entreprise, prenait un risque considérable en choisissant de se rendre dans un magasin Apple à 1h45 du matin…

Tous les forfaits mobile et Internet sont sur le moins d’augmenter de 0,75 euros

Dans le cadre du projet de loi finances 2023, le gouvernement vient d’annoncer que tous les opérateurs devront bientôt augmenter le prix de leurs abonnements mobile et Internet de 0,75 euros. Nous ne connaissons pas encore la date de mise en vigueur de cette hausse tarifaire, mais sachez que quel soit votre opérateur, Orange, Bouygues Telecom, SFR ou Free, vos forfaits seront concernés par cette augmentation.

BMW encourage les consommateurs à garder leur véhicule le plus longtemps possible

Monica Dernai, en charge du développement durable de BMW, recommande à ses clients de garder leur véhicule le plus longtemps possible afin de « prolonger la durée de vie des voitures ». En effet, le constructeur allemand semble considérer que c’est la meilleure solution pour réduire les déchets et l’impact de l’industrie automobile sur l’environnement.

Notre test de la semaine

Motorola Razr 2022 : un sérieux concurrent pour le Galaxy Z Flip 4

Motorola tient ici ses promesses de smartphone pliant haut de gamme au bon rapport qualité/prix. On adore son design élégant, ses matériaux qualitatifs, son bel écran interne ou encore les accessoires présents dans la boîte. Le Zazr 2022 est puissant et même si l’autonomie est perfectible, la recharge complète ne prend qu’une demi-heure. Malgré quelques petits défauts tels que le positionnement trop haut du contrôle de volume ou l’absence d’Android 13, le Razr 2022 pourrait largement vous séduire si vous cherchez une alternative au Galaxy Z Flip 4 de Samsung.

