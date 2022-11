Orange met Maison Connectée au placard, voici ce qui va arriver à vos appareils

Orange vient d'annoncer la fin du service Maison connectée en janvier 2023. Pourquoi l'opérateur décide de mettre ce service au placard ? Que vont devenir vos appareils ? Un remboursement est-il possible ? On fait le point ensemble.

En 2019, Orange s'est décidé à se lancer sur le marché de la domotique avec un service dédié baptisé Maison Connectée. Ce service, disponible sur les Livebox 6, 5 et 4, vous permet d'installer des objets connectés chez vous et de les piloter à distance via une application Android et iOS dédiée. Pour l'occasion, Orange proposait également une gamme d'objets connectés compatibles comme :

des ampoules connectées blanche et couleur Awox

un détecteur d'ouverture

un détecteur de mouvement

un détecteur de fuite d'eau

un interrupteur connecté

une prise intelligente

Orange ferme Maison connectée

Mais finalement, nous venons d'apprendre que Maison connectée va connaître le même destin que l'enceinte connectée Djingo : finir au placard. En effet, Orange vient de confirmer l'arrêt du service et de l'appli mobile Maison Connectée dès le 15 janvier 2023. A cette date, les objets connectés exploitant la technologie DECT-ULE (liste disponible plus haut) cesseront tout bonnement de fonctionner. Orange invite d'ailleurs les utilisateurs à ramener les objets en boutique pour recyclage.

En revanche, rappelons que Maison connectée était également compatible avec les appareils connectés de Philips Hue (ampoules connectées), D-Link (caméra et détecteur d'ouverture), Netatmo (station météo, thermostat), Somfy (volets électriques), Tuya (prises WiFi) ou Bosch. Bien entendu, ces objets resteront utilisables à condition de passer par l'application du fabricant, et non plus via Maison connectée.

Peut-on prétendre à un remboursement ?

Fort heureusement, il sera possible d'obtenir le remboursement des objets connectés Orange dédiés au service. Toutefois, il faudra réunir certaines conditions. Tout d'abord, la date d'achat devra être ultérieure au 15 janvier 2021 (il s'agit en réalité de la garantie légale de conformité de deux ans). Si c'est bien le cas, il faudra remplir un formulaire en ligne et le transmettre à Orange avant le 14 janvier 2024.

Si votre dossier est complet et validé par l'opérateur, le remboursement sera effectué dans un délai de 8 semaines après le 15 janvier 2023. Précisons qu'il ne s'agira pas d'un virement, mais d'une déduction sur le montant de votre facture d'abonnement internet Orange.

Pourquoi Orange a choisi de mettre fin à Maison Connectée ?

Dans son site officiel, Orange ne dévoile pas les raisons exactes de l'abandon du service Maison connectée. Néanmoins et comme le soulignent nos confrères du site UFC Que Choisir, l'opérateur maintient en activité Maison protégée, son service dédiée à la surveillance et la protection du domicile. Rien d'étonnant cela dit.

En effet, la rentabilité de Maison connectée était plutôt limitée. Une fois que les utilisateurs ont acheté les appareils Orange compatibles, ils n'ont plus aucun frais à avancer à Orange (pas d'abonnement ou de location pour les objets connectés).

A l'inverse, le service Maison Protégée est bien plus profitable sur le long terme pour l'opérateur. Tout d'abord, le service est soumis à un engagement de 12 mois et coûte la somme conséquente de 29,99 €/mois pour un appartement et de 39,99 €/mois pour une maison. Il faut ajouter à cela diverses options comme les détecteurs de fumée (2,50 €/mois), les caméras (5 €/moi), les télécommandes (1,5 €/mois). Vous l'aurez compris, la facture peut vite grimper si vous souhaitez protéger votre domicile au maximum.

Et cela ne s'arrête pas là, puisqu'il est possible de garder vos équipements lors de l'arrêt de votre abonnement. Mais bien entendu, il faudra mettre la main à la poche pour les conserver (51 € pour une sirène extérieure, 19 € pour un détecteur de mouvement, 38 € pour une caméra intérieure, etc.).