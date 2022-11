Il achète 300 iPhone dans un magasin Apple, mais se les fait voler quelques minutes plus tard

Un homme de 27 ans, dont le nom n'a pas été révélé, qui a acheté 300 iPhone dans le célèbre magasin Apple de la Fifth Avenue à New York lundi matin, a été détroussé peu après avoir quitté le magasin.

Acheter des centaines d’iPhone et vous balader dans la rue avec n’est pas vraiment la meilleure idée au monde. Un homme qui venait d’acheter 300 iPhone a été volé et agressé près de l'Apple Store sur la Cinquième Avenue de Manhattan, perdant ainsi 95 000 dollars de marchandises.

L’homme serait entré dans l’Apple Store ouvert 24 heures sur 24 vers 1h45 du matin, et est reparti avec trois sacs contenant chacun une centaine d’iPhone. Sans surprise, l’homme a été repéré par les voleurs puis détroussé peu de temps après sa sortie du magasin. En apportant les sacs vers sa voiture garée à proximité, une autre voiture se serait arrêtée. Deux hommes menaçants auraient alors subtilisé un des sacs contenant 125 précieux smartphones. La victime aurait heureusement réussi à protéger les deux autres sacs.

L’homme comptait revendre tous les iPhone

Si vous vous demandez pourquoi la victime avait autant d'iPhone, c'est parce qu'il les avait achetés pour les revendre par le biais de sa petite entreprise. En tant que revendeur, ce dernier a indiqué faire régulièrement de gros achats à Apple. En achetant ses appareils à une heure aussi matinale, l'homme espérait peut-être éviter les regards indiscrets, mais est finalement devenu une cible plus facile à voler.

Heureusement, la victime n'a pas été gravement blessée et a refusé des soins médicaux. Pour l'instant, la police n'a pas publié de description des suspects ou du véhicule, mais l'enquête est toujours en cours. On ne sait pas non plus si les voleurs avaient déjà repéré les habitudes d’achat de la victime, ou si celle-ci était simplement au mauvais endroit, au mauvais moment.

Heureusement, la victime n'a pas été gravement blessée et a refusé des soins médicaux. Pour l'instant, la police n'a pas publié de description des suspects ou du véhicule, mais l'enquête est toujours en cours. On ne sait pas non plus si les voleurs avaient déjà repéré les habitudes d'achat de la victime, ou si celle-ci était simplement au mauvais endroit, au mauvais moment.