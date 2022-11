Google : dès aujourd’hui, tous les Chromecast ont droit à une mise à jour

Tous les Chromecast bénéficient aujourd'hui d'une mise à jour, même le Chromecast de première génération sorti en 2013.

Si vous possédez un Chromecast de première génération, vous serez ravi d’apprendre que Google ne vous a pas oublié. Google a déployé une mise à jour de Chromecast de grande ampleur. Elle touche toute sa gamme de produits, qui comprend désormais six références si l'on compte le Chromecast avec Google TV version HD. Elle intègre notamment l’upgrade vers Android 12 pour les dongles de streaming les plus récents.

La toute première génération de Chromecast commercialisée depuis 2013 a permis de transformer à peu de frais un simple téléviseur en Smart TV. Le concept de télé connectée n’était, à l’époque, pas si répandu. L’accessoire de Google était donc plutôt novateur. L’avènement de la Ultra haute définition et de la 4K a rapidement sonné le glas de cette petite clé noire. On pensait le produit bon à laisser dans un tiroir, Google nous surprend et lui dédie un nouveau firmware, le premier depuis trois ans. Les changements apportés sont probablement minimes, car le premier Chromecast ne tourne pas sous Google TV, ce qui limite son évolutivité et les possibilités de lui apporter des améliorations notables.

Google met également à jour le Chromecast de 1e génération qui ne tourne pas sous Google TV

Le mois dernier, les Chromecast avec Google TV 4K sont passés d’Android 10 à Android 12, un saut de génération qui ne s’est pas déroulé sans accroc. Désynchronisation de l’interface de Google TV et autres problèmes avec télécommande vocale : les utilisateurs du dongle ont fait remonter de nombreux problèmes. Les 148 Mo de la mise à jour du mois de novembre apportent donc des corrections de bug, et des améliorations de performance, de sécurité et de stabilité pour Google TV sur le Chromecast 4K au niveau du correctif déployé en octobre 2022.

Pour télécharger la mise à jour vers Android 12 pour Chromecast avec Google TV 4K, la procédure est très simple. Cliquez sur votre avatar dans le coin supérieur droit, puis sur « Paramètres », « Système », « À propos » et enfin sur « Mise à jour du système ». Selon Google, la mise en jour en question devrait d’ores et déjà être disponible pour tout le monde.

Source : 9 To 5 Google