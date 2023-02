Orange : 6 mois de Netflix offerts avec les nouvelles offres fibre Livebox

Orange propose en ce moment des offres Livebox au rapport qualité-prix très attractif, combinant fibre et accès à Netflix. Vous bénéficiez ainsi à la fois d’une connexion internet fournie par le FAI numéro 1 en France et un accès à la plateforme de SVOD la plus riche en contenus.

Alors que de nombreux utilisateurs vont perdre la possibilité de regarder Netflix avec la fin du partage de compte, Orange inclut le service de streaming au sein de deux de ses offres phares : Livebox Up et Livebox Max.

6 mois de Netflix gratuits avec Livebox Up et Livebox Max

Orange met à disposition de ses clients trois formules internet permettant d’accéder à la fibre. La première est Livebox Fibre, une exclusivité web à 23,99 euros par mois pendant un an puis à 41,99 euros mensuels. Avec cet abonnement, le FAI procure une Livebox 5 et une connexion jusqu’à 500 Mb/s en débits descendants et montants.

Le forfait Livebox Up Fibre paraît plus intéressant. Pour quelques euros de plus (31,99 euros par mois pendant douze mois puis 49,99 euros par mois), vous bénéficiez de performances très haut de gamme avec des débits jusqu’à 2 Gb/s en téléchargement et jusqu’à 600 Mb/s en téléversement. Orange fournit aussi un répéteur WiFi 6 pour améliorer la connectivité du domicile, et donc six mois d’abonnement à Netflix standard.

Enfin, l’opérateur propose Livebox Max Fibre, une offre premium dédiée aux utilisateurs les plus soucieux de la qualité de leur expérience et de leur connexion internet domestique. Orange livre avec cette formule sa nouvelle Livebox 6 compatible WiFi 6E, et promet jusqu’à 2 Gb/s de débits en download et 800 Mb/s en upload. Le FAI peut aussi équiper votre domicile avec jusqu’à trois répéteurs WiFi afin de conserver une connexion sans fil rapide et constante partout dans la maison. Là encore, nous avons six mois de Netflix Standard offerts. Comptez 36,99 euros mensuels la première année, puis 54,99 euros une fois ce délai dépassé.

Toutes ces offres affichent la même période d’engagement de 12 mois et sont disponibles jusqu’au 5 avril 2023. Elles viennent avec un décodeur Ultra HD 4K et une ligne fixe permettant d’appeler les numéros fixes et mobiles de France métropolitaine, Europe, DOM, USA et Canada en illimité (seuls les appels vers les fixes de France métropolitaine et des DOM sont illimités avec le forfait le moins cher).

Les abonnés Livebox Up Fibre et Livebox Max Fibre jouissent par ailleurs d’une option d’enregistreur TV Multi-écrans, d’un deuxième décodeur TV ou d’une clé TV au choix et de l’expérience TV d'Orange directement sur sa Smart TV Samsung. En exclusivité avec l’offre Livebox Max Fibre, vous bénéficiez également de la fonction Replay Max de la TV d'Orange, qui permet d’accéder à MyTF1 Max et 6playmax en qualité HD, sans interruption publicitaire et avec des contenus en avant-première.

Comment obtenir les 6 mois d’abonnement à Netflix avec son abonnement Orange ?

Les six mois de Netflix Standard sont offerts sur demande, puis sont facturés au prix de 13,49 euros par mois. Suite aux six mois de gratuité, il est tout à fait possible de résilier l’option Netflix pour éviter de devoir payer l’abonnement à la plateforme de SVOD. Rappelons que le forfait Standard de Netflix offre la possibilité de visionner ses films et séries sur deux écrans en simultané et en qualité HD, ainsi que de télécharger des contenus sur un smartphone ou une tablette pour les regarder hors-ligne.

Une fois votre commande Livebox finalisée, vous recevrez par email un lien pour activer votre compte Netflix. Notez que même si vous disposez déjà d’un compte Netflix, vous pouvez aussi profiter de l’offre et obtenir six mois d’abonnement gratuitement. Il n’est donc pas nécessaire d’ouvrir un nouveau compte Netflix, vous pouvez tout à fait reprendre celui que vous possédez déjà et en profiter comme d’habitude, sans avoir à le payer pendant la période de six mois.

Un service client réactif et efficace

Orange est réputé pour la qualité de son réseau, mais aussi pour toutes les petites attentions que le fournisseur d’accès à internet octroie à ses clients. Son service 24h garanti internet est l’un des plus plébiscités par les utilisateurs. L’opérateur s’engage auprès de ses clients à respecter un délai de maximum 24h pour leur proposer une solution en cas de perte de connexion à internet, qu’il s’agisse d’une panne, d’un début de souscription, ou dans le cadre d’un déménagement. Dans ce dernier cas, Orange dispose même de conseillers spécialisés pour vous accompagner dans l’activation d’internet dans votre nouveau chez-vous.

Le FAI propose par exemple 200 Go d'internet mobile le temps que la connexion soit rétablie et le problème résolu, qui permettent de connecter tous les équipements du logement avec le partage de connexion mobile. Et si vous n’avez pas de forfait mobile Orange, l’opérateur vous prête une Airbox 4G, qui joue le rôle de routeur 4G chez vous. Dans la même veine, Orange propose le service 24h garanti ligne fixe. En cas de souci avec votre ligne, Orange promet de fournir une solution en moins d’une journée et vous prête un mobile avec quatre heures d'appel créditées.

Avec le service WiFi Sérénité de l’offre Livebox Max Fibre, les clients Orange reçoivent l’aide d’un spécialiste pour optimiser la connexion sans fil au sein de son domicile, avec la possibilité d’installer jusqu’à trois répéteurs WiFi 6 afin d’étendre la couverture et de maximiser les performances, quelle que soit la distance entre un appareil et la Livebox.

Les clients mobile sont aussi gâtés par les services Orange. En cas de casse, de vol ou de perte de son smartphone, Orange vous prête un téléphone de substitution, directement en boutique ou par livraison sous 24 heures. De plus, un conseiller Orange peut aider à la configuration et à l’activation de son terminal en boutique.

