Reno8 Lite : le smartphone OPPO est en promo pour les clients Sosh

100 euros, c'est la réduction totale que propose Sosh à ses clients bénéficiaires d'une offre mobile ou d'un abonnement Internet concernant l'achat du Reno8 Lite. Grâce à cette remise, le smartphone OPPO passe de 449 euros à 349 euros. Et il va falloir se dépêcher pour profiter de la promotion !

De même que le OPPO Reno8 avec 120 euros de réduction, le Reno8 Lite de la marque chinoise est en promotion pour les clients Sosh titulaires d'une offre mobile ou d'un abonnement Internet dans le cadre du lancement officiel des Reno8 Series en France.

Jusqu'au mercredi 21 septembre 2022, le OPPO Reno8 Lite disponible dans un coloris noir est vendu par la boutique en ligne Sosh au prix de 399 euros au lieu de 429 euros ; soit une remise immédiate de 50 euros. Pour information, la réduction est visible après s'être identifié sur le site Sosh.

En plus de la réduction, le modèle allégé du OPPO Reno 8 est éligible à un bonus de reprise de 50 euros à condition de ramener un ancien téléphone en boutique Orange grâce au mode Click & Collect. Avec ce bonus valable jusqu'au 7 septembre 2022, le OPPO Reno8 Lite est au prix de revient maximal de 349 euros.

Du côté des points forts du téléphone, le Reno8 Lite de OPPO possède un écran AMOLED tactile de 6,43 pouces avec une résolution en Full HD+ de 2400 x 1080 pixels, un processeur Qualcomm Snapdragon 695, une mémoire vive de 8 Go de RAM, un espace de stockage de 128 Go extensible jusqu'à 1 To (via carte microSD non fournie) et une batterie de 4500 mAh compatible avec la charge rapide à 33W. L'ensemble fonctionne sous le système d'exploitation mobile Android avec une interface ColorOS. Pour terminer, la partie photo est composée d'un triple capteur principal de 64 + 2 + 2 MP et d'un capteur frontal de 16 MP.