Xiaomi 12X : bon plan à saisir sur le smartphone avec des écouteurs Buds 3

Le Xiaomi 12X fait l'objet d'un bon plan sur le site Boulanger et chez Rakuten. Actuellement, le smartphone 5G est vendu sous forme de pack avec des écouteurs Buds 3 à 599 euros. L'ensemble peut atteindre le prix de revient de 499 euros grâce à une offre de remboursement de 100 euros. Tous les détails du deal sont à consulter dans la suite de l'article.

Arrivé en France en avril 2022 au prix de vente conseillé de 799 euros, le Xiaomi 12X est en promotion chez Boulanger et sur le site Rakuten (via la boutique officielle Boulanger).

Dans le cadre d'une offre promotionnelle à durée indéterminée, le smartphone de la marque chinoise proposé avec des écouteurs Buds 3 est au tarif de 599 euros. Jusqu'au 28 septembre prochain, le Xiaomi 12X est éligible à une offre de remboursement de 100 euros (voir conditions). Grâce à l'ODR, le pack Xiaomi 12X + Mi Buds 3 est au prix de revient de 499 euros.

Disponible dans un coloris gris, le Xiaomi 12X associé au bon plan Boulanger est équipé d'un écran AMOLED DotDisplay de 6,28 pouces avec une définition en Full HD+ de 2400 x 1080 pixels, d'une mémoire vive de 8 Go de RAM, d'un espace de stockage de 256 Go, d'un processeur Snapdragon 870, d'une batterie de 4500 mAh compatible avec la charge rapide à 67W et du système d'exploitation mobile Android 11 avec une surcouche MIUI. Pour la partie photo/vidéo, on retrouve un triple capteur de 50 + 13 + 5 MP et un capteur frontal de 32 MP.