OPPO Reno8 : le nouveau smartphone est à 479 € pour les clients Sosh

À peine sorti en France et déjà en promotion ! Pendant une durée d'une semaine, le OPPO Reno8 peut être obtenu à 479 euros au lieu de 599 euros pour les clients Sosh titulaires d'une offre mobile ou d'un abonnement Internet.

Plus de trois mois après avoir été dévoilé par OPPO, le Reno8 fait déjà l'objet d'un bon plan sur le site Sosh à l'occasion de son lancement officiel en France.

Jusqu'au 21 septembre 2022, le OPPO Reno8 proposé dans un coloris noir est vendu par la boutique en ligne de l'opérateur au prix de 529 euros au lieu de 599 euros ; soit 70 euros de remise immédiate de la part de Sosh. Pour information, seuls les clients Sosh titulaires d'une offre mobile ou d'un abonnement Internet peuvent voir la réduction après s'être identifiés sur le site Sosh.

De plus, le nouveau smartphone 5G de la marque chinoise est éligible à un bonus de reprise de 50 euros à condition de ramener un ancien téléphone en boutique Orange grâce au mode Click & Collect. Avec ce bonus valable jusqu'au 7 septembre prochain, le OPPO Reno8 est au prix de revient maximal de 479 euros.

Concernant ses points forts, le Reno8 de la marque OPPO est équipé d'un écran AMOLED de 6,43 pouces avec une définition de 2400 x 1080 pixels, d'une mémoire vive de 8 Go de RAM, d'un espace de stockage non extensible de 256 Go, d'un processeur Mediatek Dimensity 1300, d'une batterie de 4500 mAh avec la charge rapide à 80W et du système d'exploitation mobile Android 12 avec une surcouche ColorOS. Pour la photo/vidéo, un triple capteur principal de 50 + 8 + 2 MP et un capteur frontal de 32 MP sont de la partie. Enfin, la connectique du smartphone se compose de la norme Wi-Fi 6, du Bluetooth 5.3, du NFC, de l'USB Type-C et du GPS.