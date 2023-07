Super bon plan à saisir pour les clients titulaires d'une offre mobile chez SFR ou RED by SFR ! Pendant plusieurs semaines, l'excellent smartphone OPPO Reno 8 compatible avec la 5G peut revenir à 209 euros.

Jusqu'au 21 août 2023, à l'occasion du shopping d'été organisé par SFR et RED by SFR, les clients ayant un forfait mobile chez l'un des deux opérateurs peuvent bénéficier de 40 euros remboursés sur leur facture pour l'achat d'un smartphone signé OPPO (voir conditions). Ainsi, l'OPPO Reno 8 disponible dans un coloris noir revient à 209 euros au lieu de 249 euros (prix seul constaté sur les deux boutiques en ligne).

Concernant ses points forts, le Reno 8 de la marque OPPO est un smartphone équipé d'un écran AMOLED de 6,43 pouces avec une définition de 2400 x 1080 pixels, d'une mémoire vive de 8 Go de RAM, d'un espace de stockage non extensible de 256 Go, d'un processeur Mediatek Dimensity 1300, d'une batterie de 4500 mAh avec la charge rapide à 80W et du système d'exploitation mobile Android 12 avec une surcouche ColorOS.

Pour la photo/vidéo, on retrouve un triple capteur principal de 50 + 8 + 2 MP et un capteur frontal de 32 MP. Enfin, la partie connectique du smartphone se compose de la norme Wi-Fi 6, du Bluetooth 5.3, du NFC, de l'USB Type-C et du GPS. Pour en savoir plus sur le téléphone, nous vous conseillons de consulter notre article lié au test de l'OPPO Reno 8.