Le design complet des Nothing Phone 3a et 3a Pro vient d’être dévoilé dans cette video avant leur annonce, on connait presque tout !

Nothing s’apprête à dévoiler ses nouveaux smartphones le 4 mars, mais une fuite vidéo pourrait bien avoir gâché la surprise. Le design des Nothing Phone 3a et 3a Pro, ainsi que plusieurs caractéristiques, ont été révélés.

Le marché des smartphones milieu de gamme est en constante évolution, avec des marques qui cherchent à se différencier par le design et l’innovation. Nothing, connue pour ses téléphones au look unique avec des LED à l’arrière, prépare le lancement de ses prochains modèles. Après le succès du Nothing Phone 2a, la marque compte bien renforcer sa place face à des concurrents comme Samsung et Xiaomi. Mais avant même leur présentation officielle, une fuite semble déjà dévoiler leurs principales nouveautés.

Une vidéo promotionnelle, partagée par un leaker bien connu, montrerait le design complet des Nothing Phone 3a et 3a Pro. Ces modèles, successeurs du Nothing Phone 2a, afficheraient un style similaire avec quelques améliorations notables. En plus de l’esthétique, plusieurs caractéristiques techniques auraient également fuité, notamment sur la partie photo et les nouvelles fonctionnalités logicielles. Nothing semble vouloir pousser encore plus loin son approche minimaliste tout en ajoutant des outils pratiques pour le quotidien.

Les Nothing Phone 3a et 3a Pro miseraient sur un appareil photo avancé et une IA améliorée

Selon cette fuite, les deux smartphones seraient équipés d’un triple capteur photo de 50 MP + 50 MP + 8 MP. Le modèle Pro se démarquerait par un zoom périscopique offrant un zoom optique 3x, contre 2x pour le modèle standard. Cette amélioration viserait à séduire les amateurs de photographie mobile. Par ailleurs, un nouveau bouton latéral permettrait d’accéder à une fonction baptisée “second memory”, qui utiliserait l’intelligence artificielle pour organiser des notes et retrouver rapidement des informations. Cette nouveauté pourrait offrir un avantage aux utilisateurs qui gèrent beaucoup de contenus sur leur téléphone.

Les vidéos évoquent également un écran plus grand et plus lumineux, avec une taille de 6,77 pouces, une luminosité maximale de 3000 nits et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Les deux modèles fonctionneraient avec un processeur Snapdragon 7s Gen 3, confirmant leur positionnement milieu de gamme. Nothing semble vouloir proposer un écran haut de gamme même sur ces modèles plus abordables. Avec cette fuite, la marque n’a désormais plus beaucoup de surprises à dévoiler lors de son événement du 4 mars. Il reste à voir si cette dernière présentera d’autres innovations logicielles ou matérielles pour marquer les esprits face à la concurrence toujours plus agressive sur ce segment.