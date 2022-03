OPPO Find X5 Series : jusqu’à 380 euros de cadeaux avec la précommande

OPPO a récemment dévoilé sa nouvelle série Find X5 5G avec les OPPO Find X5 Pro, Find X5 et Find X5 Lite, les nouveaux venus de la réputée gamme Find X de la marque, pour l’année 2022. Avec ces trois modèles de smartphone, OPPO vise tous les budgets et une grande variété de besoins.

Pour ceux qui en doutaient encore, OPPO avec cette nouvelle gamme confirme sa position de leader de l’innovation sur le marché des smartphones. La série des OPPO Find X5 embarque ce qui se fait de mieux en matière de photos et de vidéos, de puissance, de charge, d’écran… la liste est longue. Mais une chose est sûre avec les OPPO Find X5, vous accédez à de véritables bijoux de technologie.

L’OPPO Find X5 Pro s’impose d’ailleurs aujourd’hui comme l’un des meilleurs smartphones Android du marché grâce à un design premium et à des spécifications techniques on ne peut plus haut de gamme.

L’offre de précommande

Les trois smartphones de la série seront officiellement disponibles à la vente le 24 mars 2022. Mais il est d’ores et déjà possible de précommander votre futur mobile, et ce jusqu’au 23 mars, afin d’obtenir des avantages intéressants grâce à l’acquisition du mobile qui vous intéresse.

L’OPPO Find X5 Pro 5G est vendu au prix de 1299,90 euros. En le précommandant, vous vous assurez de repartir avec un pack d’accessoires dont la valeur est estimée à 380 euros. Celui-ci comprend des écouteurs sans fil Enco X de coloris blanc avec réduction de bruit active et un son de haute qualité, une montre connectée Watch Free noire, une coque de protection en Kevlar ainsi qu’un chargeur à induction d’une puissance de 50W. De quoi entrer dans l’écosystème OPPO de la meilleure des manières.

Découvrez l’OPPO Find X5 Pro 5G chez Orange

Découvrez l’OPPO Find X5 Pro 5G chez SFR

Découvrez la série OPPO Find X5 à la Fnac

Découvrez la série OPPO Find X5 sur l’eShop d’OPPO

L’OPPO Find X5 5G est quant à lui affiché à 999,90 euros et fait également l’objet d’une offre de précommande incluant des écouteurs true wireless Enco X noirs, une Watch Free de couleur noire également et une coque de protection en Kevlar, le tout pour une valeur de 300 euros.

OPPO Find X5 Pro 5G : l’excellence Android

L’appareil photo du terminal est surement la partie la plus innovante (et la plus intéressante) du Find X5 Pro 5G. En effet, déjà capable de capturer 1 milliard de couleurs, le Find X5 Pro 5G a été développé en partenariat avec l’expert de l’optique Hasselblad, qui a apporté toute son expertise photographique comme la technologie Hasselblad Color Calibration pour une meilleure fidélité des couleurs. De surcroît, le capteur photo principal de 50 MP intègre une nouvelle lentille en verre. Un dispositif unique et très couteux, permettant de réduire les aberrations chromatique de 77% pour des couleurs ultra réalistes.

En plus d’être un expert de la couleur, le Find X5 Pro 5G dispose d’un autofocus à détection de phase multi-directionnel et d’un impressionnant module de stabilisation optique sur 5 axes qui supprime efficacement les effets des tremblements en photo comme en vidéo. Il est accompagné d’un ultra grand-angle de 50 MP équipé d’une lentille freeform anti-distorsion, et lui aussi, capable de capturer 1 Milliard de couleurs. Enfin, un téléobjectif de 13 MP permettant un zoom optique 2x très bien stabilisé et d’une excellente qualité.

Mais le plus impressionnant est la puce « MariSilicon X » développée par OPPO. Cette puce est entièrement dédiée au traitement de l’image. Cet accélérateur d’IA (NPU) permet d’améliorer la qualité des photos et des vidéos, en particulier dans des conditions lumineuses difficiles comme à contre-jour ou dans le noir.

En plus de la puce MariSilicon X dédiée à l’image, l’OPPO Find X5 Pro 5G est propulsé par un SoC Snapdragon® 8 Gen 1gravé en 4 nm. Le processeur le plus performant du marché actuellement dans l’écosystème Android grâce entre autres à un puissant cœur Cortex-X2 cadencé à 3,00 GHz pour les tâches les plus lourdes. Pour la mémoire, OPPO a vu grand en intégrant 12 Go de RAM et 256 Go d’espace de stockage.

L’autonomie est confiée à une batterie imposante de 5000 mAh qui se recharge extrêmement rapidement : elle passe de 0 à 50% en seulement 12 minutes avec la recharge filaire 80W et de 0 à 100% en 47 petites minutes avec la recharge par induction 50W. OPPO s’est imposé depuis plusieurs années comme le meilleur constructeur en termes de recharge grâce à sa technologie SUPERVOOC™, et le confirme avec ce Find X5 Pro 5G. OPPO est capable de doubler la durabilité de la batterie en conservant au moins 80% des capacités après 1600 cycles de charge soit le double des standards actuels.

Enfin, l’OPPO Find X5 Pro 5G est équipé d’un grand écran de 6,7 pouces basé sur la technologie AMOLED LTPO 2.0. Celle-ci permet de bénéficier d’une fréquence de rafraîchissement adaptative entre 1 et 120 Hz qui se calibre automatiquement en fonction du contenu affiché afin de ne pas dépenser inutilement de l’énergie. La dalle profite d’une définition QHD+ 1440p, d’une prise en charge du HDR10+, d’une luminosité pouvant atteindre jusqu’à 1300 nits et est capable d’afficher plus d’un milliard de nuances de couleurs, une prouesse dont sont capables très peu de mobiles.

OPPO Find X5 : l’excellence sans compromis

L’OPPO Find X5 est équipé d’un écran légèrement plus compact de 6,55 pouces, OLED, 120 Hz, certifié HDR10+ et capable d'afficher 1 Milliard de couleurs, le tout pour une qualité FHD+ 1080p. Sa puce Snapdragon® 888 gravée en 5nm reste une référence extrêmement performante et sa batterie est à peine plus petite, atteignant une généreuse capacité de 4800 mAh. De plus, le smartphone est aussi compatible avec la recharge supersonique SUPERVOOC™ de 80W, et supporte jusqu’à 30W sans fil. Le Find X5 reprend certains aspects de la partie photo du Find X5 Pro sans lui dérober ces avantages qui le rendent unique en son genre. Nous retrouvons donc un capteur principal de 50 MP mais pas la lentille en verre, ni la stabilisation optique 5-axes, ou encore le capteur frontal Sony IX709. Le capteur ultra grand angle est aussi de 50 MP mais n'intègre pas de lentille freeform anti-distorsion. Enfin, le téléobjectif de 13 MP est identique.

Find X5 Lite : des arguments à faire valoir à plus petit prix

A 499,90 euros, l’OPPO Find X5 Lite convaincra les petits budgets avec son écran AMOLED de 6,43 pouces, FHD+ 1080p, 90Hz et HDR10+. Ses performances sont assurées par un SoC Dimensity 900 5G de MediaTek gravé en 6nm, et sa batterie de 4500 mAh soutient une charge rapide filaire de 65W qui promet une charge complète en un peu plus d’une demi-heure. La configuration photo est composée d’un capteur de 64 MP, d’un ultra grand-angle de 8 MP et d’un objectif macro de 2 MP. Une très bonne option sous la barre des 500 euros.

Les trois modèles de la série sont livrés sous l’interface ColorOS, la surcouche maison d’OPPO qui devient de plus en plus intéressante au fil des mises à jour en termes de design, de navigation, de fluidité et de personnalisation.

Cet article a été rédigé en partenariat avec OPPO.