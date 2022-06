Le très bon smartphone OPPO Find X5 est à son meilleur prix chez Boulanger

Belle offre à saisir sur le Find X5 de la marque OPPO ! Sur le site Boulanger, le très bon smartphone compatible 5G fait l'objet d'une réduction totale de 300 euros pour descendre sous la barre des 700 euros.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

C'est à l'occasion d'une offre à durée indéterminée que Boulanger propose à ses clients de se procurer le OPPO Find X5 en promotion.

Affiché au tarif conseillé de 999 euros durant sa commercialisation, le smartphone 5G bénéficie d'une remise immédiate de 20% afin d'atteindre le prix de 799 euros. Une réduction supplémentaire de 100 euros peut être obtenue en choisissant le retrait drive ou en magasin Boulanger. Grâce à ce type de retrait, le Find X5 signé OPPO est à 699 euros.

Disponible dans un coloris noir, le OPPO Find X5 associé au bon plan Boulanger est un smartphone qui dispose d'un écran AMOLED de 6,55 pouces avec une définition en Full HD+ de 1080 x 2400 pixels, d'une mémoire vive de 8 Go de RAM, d'un espace de stockage interne de 256 Go, d'un processeur Qualcomm Snapdragon 888 (5nm), du système d'exploitation mobile Android 12 avec une surcouche utilisateur ColorOS 12.1 et d'une batterie compatible Qi avec la charge rapide et sans fil. À propos de l'APN, on retrouve un triple capteur principal de 50 + 50 + 13 MP et un capteur frontal de 32 MP. Pour en savoir davantage sur le smartphone, vous pouvez toujours jeter un oeil à notre article consacré au test du OPPO Find X5.