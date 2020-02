Oppo Find X2 : la marque dévoile la fiche technique par erreur

Oppo a dévoilé par erreur plusieurs points clés de la fiche technique de son Find X2. En plus de son SoC Snapdragon 865, le smartphone serait équipé de 8 Go de RAM et d’un triple capteur photo composé d’un module principal de 48 mégapixels. En parallèle, d’autres fuites sont venues pointer du doigt l’arrivée d’une variante Pro.

La boutique officielle d’Oppo au Vietnam a mis en ligne la page produit du Find X2 par mégarde, rapportent nos confrères de PlayfulDroid ce 18 février 2020. Cette nouvelle fuite confirme la plupart des précédentes informations apparues sur la toile ces derniers semaines.

D’après la page, le Find X2 est sublimé d’un écran AMOLED de 6,5 pouces recouvert d’une protection en verre Gorilla Glass 6 de Corning. Aux dernières nouvelles, il s’agirait d’une dalle trouée 20: 9 avec une fréquence de rafraichissement de 120 Hz. L’autonomie serait confiée à une batterie de 4065 mAh. On y trouverait aussi 256 Go de stockage interne et 8 Go de RAM pour épauler le SoC.

La fuite dévoile aussi la fiche technique du triple capteur photo arrière. Le Find X2 serait doté d’un appareil photo composé d’un module de 48 MP (probablement le Sony IMX689), d’un capteur de 8MP et d’un dernier module de 13 MP. Dans le poinçon dans l’écran, on trouverait un capteur selfie de 32 MP.

Lire également : l’Oppo Find X2 aura bien le Super VOOC 65W, la recharge la plus rapide du marché

Oppo préparerait aussi un Find X2 Pro

Après une apparition remarquée dans un benchmark sur Geekbench, l’Oppo Find X2 Pro a été mentionné par un leaker chinois sur Sina Weibo. Cette édition plus haut de gamme serait équipée de 12 Go de RAM et d’un zoom numérique 60x. En attendant de plus amples informations, on vous invite à prendre ces fuites avec du recul. Pour rappel, Oppo a été contraint de reporter la présentation du Find X2 au mois de mars 2020 suite à l’annulation du MWC 2020. La firme devrait annoncer la date de la conférence sous peu.

Source : PlayfulDroid