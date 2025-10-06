Intéressé par le navigateur IA Opera Neon ? Voici combien il va vous coûter chaque mois

Opera ouvre son navigateur IA à certains utilisateurs inscrits sur liste d'attente. L'occasion d'apprendre le prix de l'abonnement qu'il faut obligatoirement payer pour en profiter.

Les chatbots comme ChatGPT d'OpenAI ? C'est démodé. L'heure est à l’avènement des agents IA. Des genres d'assistants personnels numériques capables d'accomplir des tâches chronophages à votre place (et bien plus vite). N'allez pas croire qu'il s'agit d'un effet de mode. Les agents sont en train de s'inviter partout, à commencer par Gemini, l'intelligence artificiellle de Google. Mais là où ils brillent le plus, c'est dans les navigateurs Web.

La plupart des grandes entreprises du secteur semblent penser que l'interaction avec un agent IA représente le futur du surf sur Internet. L'idée est simple : au lieu de taper des adresses de sites et de les consulter comme vous le faites actuellement, vous allez directement formuler votre objectif. Par exemple, “trouve-moi des informations sur les résultats financiers de la société X entre telle année et telle année puis résume le tout sous la forme d'un tableau comparatif“. Et parmi les programmes capables de faire ça, il y a Opera Neon.

Le navigateur IA Opera Neon dévoile le prix de son abonnement

Dévoilé en mai dernier, le navigateur Opera Neon laisse une place centrale à son agent IA. Sur le papier, ses possibilités impressionnent, allant du simple résumé de données à l'élaboration d'un site Internet de A à Z, en passant par le développement d'un jeu vidéo. Même si votre ordinateur est éteint. Sauf que tout cela a un coût et vous allez devoir en payer une partie. Le navigateur est désormais accessible à certaines personnes dans une version “early bird”. C'est l'occasion de découvrir l'un des paliers d'abonnement proposé.

Lire aussi – Le navigateur IA Comet de Perplexity devient gratuit, voici ce qu’il est capable de faire

On apprend ainsi qu'après une période promotionnelle de 9 mois, les utilisateurs pouvant déjà se servir d'Opera Neon devront débourser 19,90 dollars par mois. Soit 17 euros chez nous, ce qui se traduira probablement par 19,90 euros au final. Nous sommes donc dans les prix des formules existantes pour Gemini ou encore ChatGPT, avec plus de fonctions. N'oublions pas qu'il s'agit d'un tarif spécial cela dit. Une fois le navigateur disponible pour tous, il est probable que le tarif augmente.