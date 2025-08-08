OpenAI rend cette fonctionnalité de ChatGPT gratuite, et vous devez absolument la tester

OpenAI vient de dévoiler ChatGPT-5, son nouveau modèle d’IA. Plus fiable, plus intelligent, meilleur en codage… Ce modèle unifié n’en a pas fini de vous surprendre. Et au-delà des améliorations techniques, une fonctionnalité moins mise en avant est désormais accessible gratuitement et mérite votre attention.

OpenAI a présenté son nouveau modèle ce 7 août : ChatGPT-5, qui fait entrer OpenAI dans une nouvelle ère de l’intelligence artificielle. Toujours plus efficace, polyvalent et personnalisable, il est capable d’accomplir des tâches complexes du début à la fin.

Et parmi les nouveautés annoncées qui ont retenu notre attention, on retrouve la mise à disposition gratuite « pendant des heures » du Mode Vocal Avancé (Advanced Voice), l'assistant vocal basé sur l'IA qui imite une conversation humaine – de quoi enterrer encore un peu plus Siri. Et il faut absolument que vous le testiez.

ChatGPT-5 : Advanced Voice a été amélioré et est disponible gratuitement pour tous les utilisateurs

Lors de la diffusion en direct de sa mise à jour estivale, OpenAI a présenté son nouveau modèle : ChatGPT-5. L’entreprise a surtout annoncé que l’Advanced Voice est désormais disponible pour tous les utilisateurs : ceux gratuits peuvent maintenant l’utiliser pendant des heures, alors que ceux avec un compte payant y auront accès de façon quasi illimitée – sans préciser ce que signifie le « quasi ». Quant au Mode Vocal Standard, il prendra sa retraite le 9 septembre, remplacé par cette fonctionnalité –rebaptisée ChatGPT Voice.

Mais ce n’est pas tout : Advanced Voice, lancé en septembre dernier, a été largement amélioré, afin d’être plus utile et personnalisable. La fluidité et le naturel ont été renforcés, le contexte de l’environnement sera désormais pris en compte grâce à l’option vidéo et l’IA est capable de traduire de manière fluide et cohérente plusieurs langues. Elle suit également vos instructions de très près : elle peut vous résumer un livre en un mot, ralentir ou accélérer son débit de parole, comprend vos pauses sans vous couper la parole.

Pour accéder à Advanced Voice :

Connectez-vous à votre compte OpenAI (la création est gratuite)

Cliquez sur l'icône représentant une forme d'onde à droite de la barre de texte de ChatGPT.

Si c'est votre première utilisation : sélectionnez la voix avec laquelle vous préférez converser.

Entre ces fonctionnalités phares désormais disponibles pour tous les utilisateurs et le lancement de son modèle open source ChatGPT-OSS, OpenAI semble vouloir tendre vers une plus grande accessibilité.