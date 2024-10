Cette fonction attendue de ChatGPT débarque chez nous, et elle va changer votre façon de l’utiliser

Bonne nouvelle pour les abonnés de ChatGPT Plus en Europe. Le mode vocal avancé, jusqu’ici limité, est désormais accessible. Cette nouvelle fonctionnalité permet de parler à l’IA de manière plus naturelle, avec une interaction quasi-humaine.

ChatGPT a considérablement évolué depuis son lancement initial, devenant un outil de plus en plus performant pour les utilisateurs du monde entier. Sa dernière version, connue sous le nom de modèle “Strawberry”, se distingue par une capacité à réfléchir avant de donner ses réponses, rend les interactions avec cette intelligence artificielle encore plus nuancées et précises.

Malgré ces avancées, une fonction manquait néanmoins à l'appel : la possibilité de parler avec l’IA de manière fluide et réaliste. Jusqu'à récemment, les utilisateurs européens ne pouvaient pas profiter du mode vocal avancé de ChatGPT, qui permet de converser avec le programme comme avec un humain. Désormais, les abonnés de ChatGPT Plus en Europe, en Suisse, en Islande, en Norvège et au Liechtenstein ont accès à cette fonctionnalité. Ils peuvent échanger avec directement, l’intelligence artificielle répond avec une voix réaliste. Cette dernière intégre même des interjections pour rendre les échanges plus naturels.

Le mode vocal avancé de ChatGPT disponible pour tous les abonnés Plus en Europe

Jusqu'à présent, seuls quelques utilisateurs privilégiés avaient accès à ce mode vocal avancé, laissant de côté de nombreux abonnés en Europe. Disponible pour les utilisateurs de ChatGPT Plus, cette option coûte 20 dollars par mois, soit environ 19 euros. Ce mode permet de communiquer avec l’IA directement par la voix, ce qui rend les interactions plus naturelles. Lors de son lancement, son réalisme avait suscité des débats, car il rappelait la voix de l'actrice incarnant l’assistant virtuel dans le film Her, capable de répondre de manière très humaine.

Face à ces préoccupations, OpenAI a mené une évaluation de sécurité en août, qui a mis en évidence le risque que certains utilisateurs préfèrent interagir avec l’IA plutôt qu’avec de véritables personnes. Bien que cette technologie puisse offrir un soutien aux personnes isolées, elle pourrait aussi influencer les relations humaines en réduisant la fréquence des échanges réels. La société a annoncé vouloir approfondir ses recherches sur ces effets potentiels et explorer de nouvelles manières d'intégrer cette technologie de manière responsable. En attendant, les utilisateurs européens peuvent désormais profiter de cette avancée et découvrir les nouvelles capacités de ChatGPT en mode vocal.