Only Murders in the Building : on vous dit tout sur la saison 5 juste avant sa sortie

Aujourd'hui sort la cinquième saison d'Only Murders in the Building, la série déjà culte de Disney+. Au programme : toujours un meurtre à élucider par des détectives en herbe, dont l'alchimie n'est plus à prouver. Synopsis, date de sortie des épisodes, casting, voici tout ce qu'il y a à savoir sur cette nouvelle saison.

Only Murders in the Building est sans aucun doute l'une des séries les plus populaires de Disney+. Diffusée pour la première fois en 2021, cette création originale a séduit par son ton décalé, son concept inédit et, surtout, son casting 5 étoiles. C'est donc sans surprise que Hulu, la chaîne à l'origine du projet, a décidé de renouveler la série pour une cinquième saison. Et bonne nouvelle : celle-ci débarque dès aujourd'hui.

Comme d'habitude, les fans du trio retrouveront ce dernier sur une dizaine d'épisodes, diffusés au fur et à mesure sur Disney+. Si vous n'êtes pas encore à la page sur ce qui vous attend sur cette nouvelle saison : pas de panique. On vous a concocté un petit résumé de tout ce qu'il y a à savoir pour être à jour avant de vous lancer dans cette nouvelle fournée d'épisodes. Attrapez votre popcorn, c'est parti.

Sur le même sujet – Il va y avoir de gros changements sur Disney+, notamment l’arrivée de ce nouveau catalogue de films et séries

Quand la saison 5 de Only Murders in the Building sort-elle ?

Comme d'habitude, la saison 5 d'Only Murders in the Building révélera un épisode par semaine, exception faite des trois premiers qui seront mis en ligne simultanément dès aujourd'hui. Voici donc la calendrier de sortie de la saison 5 de la série :

Épisode 1 : 9 septembre 2025

9 septembre 2025 Épisode 2 : 9 septembre 2025

9 septembre 2025 Épisode 3 : 9 septembre 2025

9 septembre 2025 Épisode 4 : 16 septembre 2025

16 septembre 2025 Épisode 5 : 23 septembre 2025

23 septembre 2025 Épisode 6 : 30 septembre 2025

30 septembre 2025 Épisode 7 : 7 octobre 2025

7 octobre 2025 Épisode 8 : 14 octobre 2025

14 octobre 2025 Épisode 9 : 21 octobre 2025

21 octobre 2025 Épisode 10 : 28 octobre 2025

CLIQUEZ ICI POUR VOUS ABONNER A DISNEY+

Que raconte la saison 5 de Only Murders in the Building ?

Une fois n'est pas coutume, notre trio préféré va se retrouver mêlé à une affaire de meurtre qu'ils vont aider à résoudre. D'autant que cette fois, l'affaire en question les touche particulièrement. En effet, la malheureuse victime n'est autre que Lester, le concierge de l’Arconia. Alors que la police tranche pour un accident, les trois détectives en herbe refusent de croire en cette théorie et décide de mener l'enquête. Une enquête qui va les mener bien plus loin que les murs de leur immeuble, jusque dans les ruelles les plus sombres de New York, où ils devront affronter mafieux sans pitié et milliardaires aux multiples facettes…

Qui retrouve-t-on au casting de la saison 5 de Only Murders in the Building ?

On ne change pas une équipe qui gagne. Le trio de tête est toujours interprété par Selena Gomez (Mabel), Steve Martin (Charles) et Martin Short (Oliver). Mais les trois compères seront cette fois accompagnés par une foule de guests qui apparaîtront de manière plus ou moins régulière au cours de la saison. Michael Cyril Creighton fera bien sûr son grand retour dans son rôle de Howard Morris.

Mais on retrouvera également de grands acteurs et actrices tels que Meryl Streep (Le Diable s'habille en Prada), Renée Zellweger (Le Journal de Bridget Jones) ou encore Richard Kind (Vice Versa). Du reste, on retrouvera également Da’Vine Joy Randolph, Nathan Lane, Renée Zellweger, Logan Lerman, Christoph Waltz, Téa Leoni, Keegan-Michael Key, Beanie Feldstein, Dianne Wiest, Jermaine Fowler…

Y aura-t-il une saison 6 de Only Murders in the Building ?

Pour l'heure, la saison 6 de Only Murders in the Building n'a pas encore été annoncée. Toutefois, on peut tabler sur le fait que ni HUlu ni Disney+ n'ont communiqué sur le fait que cette cinquième saison sera la dernière. Comme toujours, il sera avant tout question de vérifier que le public sera au rendez-vous avant de commander une nouvelle fournée d'épisodes. Si vous êtes fan de la série, vous savez ce qu'il vous reste à faire.